Астрологический прогноз на 11 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: повышенная эмоциональность и обидчивость, которые пусть и в разной степени будет присуща сегодня каждому человеку, сделают проблематичным общение на всех уровнях, поэтому его желательно сократить до минимума.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: от оперативного вмешательства – за исключением экстренных случаев – звезды советуют отказаться.
Питание дня: нежелательно употреблять в пищу жирное и жареное, а также алкоголь.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются в течение недели.
Табу дня: плохой приметой может стать пролитая в этот день жидкость, поэтому обращаться с ней необходимо максимально осторожно.
Цитата дня: "Единственное, что мешает мне учиться, – это полученное мой образование" (Альберт Эйнштейн).
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