Астрологический прогноз на 11 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: повышенная эмоциональность и обидчивость, которые пусть и в разной степени будет присуща сегодня каждому человеку, сделают проблематичным общение на всех уровнях, поэтому его желательно сократить до минимума.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: от оперативного вмешательства – за исключением экстренных случаев – звезды советуют отказаться.

Питание дня: нежелательно употреблять в пищу жирное и жареное, а также алкоголь.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются в течение недели.

Табу дня: плохой приметой может стать пролитая в этот день жидкость, поэтому обращаться с ней необходимо максимально осторожно.

Цитата дня: "Единственное, что мешает мне учиться, – это полученное мой образование" (Альберт Эйнштейн).

Читайте также: