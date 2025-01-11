Астрологічний прогноз на 11 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: підвищена емоційність і образливість, які нехай і різною мірою буде притаманна сьогодні кожній людині, зроблять проблематичним спілкування на всіх рівнях, тому його бажано скоротити до мінімуму.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: перламутр, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: від оперативного втручання – крім екстрених випадків – зірки радять відмовитися.

Харчування дня: небажано вживати в їжу жирне та смажене, а також алкоголь.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими – вони здійснюються протягом тижня.

Табу дня: поганою прикметою може стати пролита у цей день рідина, тому поводитися з нею необхідно максимально обережно.

Цитата дня: «Єдине, що заважає мені вчитися, – це здобута моя освіта»(Альберт Ейнштейн).

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