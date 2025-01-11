В Киевской области разыскали родителей, которые оставили младенца на улице в сумке

Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.

Полицейские Киевщины разыскали родителей, покинувших новорожденного ребенка на улице.

2 января на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного в хозяйственной сумке.

Правоохранители Обуховского управления полиции Киевщины разыскали мать и отца ребенка.

Следователями по факту оставления в опасности новорожденного ребенка открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).

Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.

"Спасибо неравнодушным гражданам, которые помогли установить местонахождение женщины и мужчины", — говорится в поведении.

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Напомним, в Черкасской роженица запихнула младенца в пакет и выбросила в мусорный бак.

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