Три знака Зодиака, которым не стоит делать лишние телодвижения

Нынешний день – не лучшее время для активных действий, успеха они все равно не принесут. Если есть возможность, нужно расслабиться и отдохнуть, причем желательно, чтобы времяпрепровождение было максимально пассивным – так удастся быстрее восстановить иссякающие илы.

Сегодня, 16 декабря, избегать активных действий необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще не стоит делать лишних телодвижений.

Близнецы

Близнецы, которые, как правило, не упускают возможности отдохнуть, сегодня – как назло! – почувствуют непреодолимое желание что-то делать. В результате они не только не решат важный вопрос, а наоборот, все испортят – не стоит идти против своей натуры.

Рак

Раки в течение всего дня будут бороться с собой: с одной стороны, им вроде бы и нужно отдохнуть, с другой – много вопросов потребует решения. В результате, начав работать по дому, представители знака так устанут, что вынуждены будут все бросить на полдороге.

Козерог

Козерогам трудно усидеть без работы – они все время должны что-то делать, поэтому нынешний день станет для них своеобразным испытанием на выдержку. Впрочем, представители знака, отказавшись в этот день от каких-либо действий, смогут оценить приятность такого времяпрепровождения.

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