Три знака Зодиака, которым не стоит сегодня вступать в брак

Осень считается временем свадеб, но на нынешний день астрологи – начиная со средневековых и заканчивая современными – официальное оформление отношений планировать не советуют: удачными они не станут.

Сегодня, 1 ноября, официально оформлять отношения нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно вступать в брак.

Лев

Львы эмоциональны во всех сферах жизни, но особенно это их качество касается личных отношений. И если во время конфетно-букетного периода это выглядит привлекательно, то после свадьбы – точнее, после медового месяца – может утомлять партнера, что и произойдет в данном случае.

Весы

Весы кого угодно могут вывести из себя постоянными колебательными движениями внутреннего маятника, что выражается в невозможности принять решение. Возможно, именно этот фактор заставит представителей знака отказаться от заключения брака в самый последний момент.

Водолей

Водолеи – взбалмошный знак, представители которого сами не знают, чего от себя ожидать, а об окружающих и говорить нечего. Неудивительно, что брак, который они решат заключить в этот день, долго не продлится – очень быстро непредсказуемые отношения перестанут устраивать обоих партнёров.

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