Как сделать домашние масляные свечи

Масляные свечи – это уютный элемент декора и прекрасный способ добавить тепла и особого шарма вашему дому. Изготовлены из доступных ингредиентов, их легко сделать дома, они могут стать прекрасным дополнением к праздничным вечерам или уютным семейным встречам.
Масляные свечи создают мягкий, продолжительный свет, идеально подходят для осенне-зимнего сезона. Они хорошо горят на оливковом, подсолнечном или рапсовом масле и обеспечивают стабильное мерцание без чрезмерного дыма. К тому же это прекрасная возможность проявить креативность и создать декоративное изделие, которое будет радовать глаз. Как именно все сделать рассказали на странице sugarandcharm.
Что вам понадобится
- Небольшие стеклянные банки (лучше прозрачные, чтобы подчеркнуть декоративные элементы).
- Легкое масло: оливковое, подсолнечное или рапсовое.
- Хлопковые фитили с застежками (или плавучие фитили для широких банок).
- Декоративные элементы: сушеные апельсины, палочки корицы, клюква, розмарин или другие украшения.
Изготовление
- Перед заполнением банок разместите декоративные элементы. Сушеные апельсиновые кусочки, палочки корицы или веточки розмарина создадут атмосферу праздника, а красная клюква придаст яркий цвет. Украшения лучше располагать вдоль стенок банки для хорошего визуального эффекта.
- Налейте выбранное масло в банку, заполните примерно две трети его объема. Все декоративные элементы должны быть погружены, чтобы не мешать горению.
- Вставьте фитиль в центр банки. Если вы используете хлопчатобумажный фитиль с застежкой, закрепите его на дне с помощью шпажки или палочки. Для плавающего фитиля просто разместите его на поверхности масла. Обрежьте фитиль так, чтобы над уровнем масла оставалось не более 5–7 мм.
- Осталось только зажечь свечу. Масляные свечи горят медленно и равномерно. При необходимости просто добавляйте немного растительного масла, чтобы поддерживать горение.
Советы:
- Помните, что у вас есть дело с открытым огнем. Всегда размещайте свечи на теплобезопасной поверхности и держите их подальше от легковоспламеняющихся предметов. Никогда не оставляйте свечи без присмотра.
- Используйте легкие масла, которые обеспечивают чистое и стабильное горение. Избегайте использования ароматизированных или густых масел.
- Экспериментируйте с декоративными элементами – добавьте цветы, еловые веточки или кофейные зерна для создания уникального вида.
Такие свечи придают атмосферности любому пространству, а их изготовление – интересный и творческий процесс. Они подходят для романтических вечеров, праздничных мероприятий или просто для создания уюта дома.
К тому же масляные свечи – экологическая альтернатива парафиновым, часто выделяющим токсины. Создавая свечи своими руками, вы можете быть уверены в безопасности материалов.
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