Как удалить воск из ковра: полезные советы

Как удалить воск с ковра / © Credits

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Ситуация кажется безнадежной, однако на самом деле все не так страшно. С воском можно справиться даже дома, не обращаясь к химчистке. Главное правило — действовать благоразумно и осторожно. Издание Real Simple рассказало, как удалить воск с ковра быстро, эффективно и без ущерба для поверхности.

Подготовка: защитите пол и ткань

Прежде чем приступать к очистке, убедитесь, что вы не создадите новых проблем. Если ковер лежит на деревянном полу, обязательно подложите полиэтилен (например, мусорный пакет) под загрязненный участок. Это поможет избежать попаданию влаги из моющих средств на дерево, которое может потемнеть или деформироваться.

Совет: те же методы подходят и для мягкой мебели. Просто не допускайте чрезмерного увлажнения ткани — это может привести к появлению плесени. Для ускорения сушки поставьте рядом вентилятор.

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Что вам понадобится

Полиэтиленовый пакет

Старая пластиковая карта, тупой нож или ложка

Утюг

Пылесос

Кубики льда

Изопропиловый (медицинский) спирт

Кислородный отбеливатель

Перекись водорода

Бумажные полотенца или белые салфетки

Как удалить воск с ковра

Охлаждение — ключ к успеху

Не спешите вытирать воск, пока он еще теплый. Горячий воск глубже проникает в волокна и усложняет задачу.

Наполните пакет несколькими кубиками льда.

Уложите его на загрязненный воском участок ковра.

Оставьте на 10–15 мин, пока воск полностью не затвердеет.

Совет: не прикладывайте лед непосредственно к ворсу — это может вызвать чрезмерное увлажнение.

Осторожное удаление твердого воска

Когда воск застынет:

Аккуратно соскребите его краем старой банковской карты, тупого ножа или чайной ложки.

Действуйте постепенно, слоями.

После каждой соскобы обработанный участок пропилотяжите, чтобы убрать мелкие дольки.

Удаление остатков с волокон

Даже после механической очистки в ворсе остаются частицы воска. Чтобы их убрать:

Составьте 4–6 слоев белых бумажных полотенец и положите на пятно.

Включите утюг на средний режим.

Осторожно приложите утюг к полотенцам — не гладьте! Просто нажмите, чтобы тепло расплавило воск и дало ему впитаться в бумагу.

Перемещайте бумажные полотенца, как только на них появляются жирные пятна.

Повторяйте, пока воск не будет впитываться.

Как удалить краситель от цветных свечей

Многие ароматические свечи имеют красители. Даже после удаления воска на ковре могут остаться цветные пятна. Вот как с ними бороться:

Для любого ковра: нанесите несколько капель спирта на пятно и промокните салфеткой. Повторяйте, пока цвет не исчезнет.

Для синтетических ковров: приготовьте пасту из кислородного отбеливателя и воды. Нанесите его на пятно, оставьте на 4–6 часов, а затем удалите остатки пылесосом.

Для белых ковров: нанесите немного перекиси водорода. Это природный окислитель, который поможет обесцвечивать остатки пигмента.

Внимание: перед использованием любого средства протестируйте его на незаметном участке — особенно если у вас дорогой, антикварный или шерстяной ковер.

Финальные штрихи

Когда пятно исчезнет:

Пропылесосьте ковер, чтобы поднять волокна.

Если участок все еще кажется жирным или притягивает пыль — повторите обработку теплым утюгом и бумажными полотенцами.

Дайте ковру полностью высохнуть — только после этого уберите полиэтилен или поставьте мебель на место.

Совет:

Если вы часто используете декоративные свечи, ставьте их на подставки с высокими бортиками или в стеклянные емкости. Это поможет избежать разлива воска и излишней уборки.

Капли воска на ковре — неприятность, которая случается даже у самых аккуратных хозяек. Но, имея под рукой правильные инструменты, немного терпения и советы, вы легко справитесь с проблемой, не повредив любимый текстиль.