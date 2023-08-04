Тепловой удар у животных: первая помощь

Тепловой удар – это тяжелое состояние организма вследствие нарушения адекватной терморегуляции. Как его избежать и что делать, если он все же произошел, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Тепловой удар может вызвать тяжелые последствия для животных, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Симптомы теплового удара:
- повышение температуры тела (гипертермия);
- учащение дыхания и сердцебиения (тахипноэ и тахикардия);
- одышка;
- ярко-красные и сухие слизистые полости рта, глаз, языка;
- слабость;
- сонливость;
- угнетение ЦНС (неспособность встать, судороги, приступы);
- рвота и понос.
Если у вашего домашнего питомца наблюдаются перечисленные симптомы, ему необходимо срочно оказать первую помощь:
- самостоятельно охладите животное, облив его прохладной водой и переместив в тень;
- обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику за квалифицированной помощью. Промедление в этом случае может привести к летальному исходу;
- никогда не оставляйте животных в перегретых автомобилях, на улице под прямыми солнечными лучами без укрытия;
- обеспечьте питомцу свободный доступ к воде.
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