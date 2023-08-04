Тепловой удар у животных: первая помощь

Тепловой удар – это тяжелое состояние организма вследствие нарушения адекватной терморегуляции. Как его избежать и что делать, если он все же произошел, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Тепловой удар может вызвать тяжелые последствия для животных, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Симптомы теплового удара:

повышение температуры тела (гипертермия);

учащение дыхания и сердцебиения (тахипноэ и тахикардия);

одышка;

ярко-красные и сухие слизистые полости рта, глаз, языка;

слабость;

сонливость;

угнетение ЦНС (неспособность встать, судороги, приступы);

рвота и понос.

Если у вашего домашнего питомца наблюдаются перечисленные симптомы, ему необходимо срочно оказать первую помощь:

самостоятельно охладите животное, облив его прохладной водой и переместив в тень;

обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику за квалифицированной помощью. Промедление в этом случае может привести к летальному исходу;

никогда не оставляйте животных в перегретых автомобилях, на улице под прямыми солнечными лучами без укрытия;

обеспечьте питомцу свободный доступ к воде.

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