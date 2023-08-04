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Тепловой удар у животных: первая помощь

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
5232
Время на прочтение
1 мин
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Тепловой удар у животных: первая помощь

Фото: Credits

Тепловой удар – это тяжелое состояние организма вследствие нарушения адекватной терморегуляции. Как его избежать и что делать, если он все же произошел, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Тепловой удар может вызвать тяжелые последствия для животных, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Симптомы теплового удара:

  • повышение температуры тела (гипертермия);
  • учащение дыхания и сердцебиения (тахипноэ и тахикардия);
  • одышка;
  • ярко-красные и сухие слизистые полости рта, глаз, языка;
  • слабость;
  • сонливость;
  • угнетение ЦНС (неспособность встать, судороги, приступы);
  • рвота и понос.

Если у вашего домашнего питомца наблюдаются перечисленные симптомы, ему необходимо срочно оказать первую помощь:

  • самостоятельно охладите животное, облив его прохладной водой и переместив в тень;
  • обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику за квалифицированной помощью. Промедление в этом случае может привести к летальному исходу;
  • никогда не оставляйте животных в перегретых автомобилях, на улице под прямыми солнечными лучами без укрытия;
  • обеспечьте питомцу свободный доступ к воде.

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Дата публикации
Просмотры
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