Тепловий удар у тварин: перша допомога

Тепловий удар - це тяжкий стан організму внаслідок порушення адекватної терморегуляції. Як його уникнути та що робити, коли він все ж стався, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Тепловий удар може викликати важкі наслідки для тварин, особливо для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання.
- Симптоми теплового удару:
- Підвищення температури тіла (гіпертермія)
- Почастішання дихання та серцебиття (тахіпное та тахікардія)
- Задишка
- Яскраво-червоні та сухі слизові оболонки ротової порожнини, очей, язика
- Слабкість
- Сонливість
- Пригнічення ЦНС (нездатність встати, судоми, напади)
- Блювота та пронос
Якщо у вашого домашнього улюбленця спостерігаються перелічені симптоми, йому необхідно терміново надати першу допомогу:
- Самостійно охолодіть тварину, обливши її прохолодною водою і перемістивши в тінь
- Зверніться до найближчої ветеринарної клініки за кваліфікованою допомогою. Зволікання в цьому випадку може призвести до летального наслідку
- Ніколи не залишайте тварин у перегрітих автомобілях, на вулиці під прямим сонячним промінням без укриття
- Забезпечте улюбленцю вільний доступ до води.
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