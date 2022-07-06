Тепловий удар у тварин: перша допомога

Тепловий удар - це тяжкий стан організму внаслідок порушення адекватної терморегуляції. Як його уникнути та що робити, коли він все ж стався, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Тепловий удар може викликати важкі наслідки для тварин, особливо для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання.

Симптоми теплового удару:

Підвищення температури тіла (гіпертермія)

Почастішання дихання та серцебиття (тахіпное та тахікардія)

Задишка

Яскраво-червоні та сухі слизові оболонки ротової порожнини, очей, язика

Слабкість

Сонливість

Пригнічення ЦНС (нездатність встати, судоми, напади)

Блювота та пронос

Якщо у вашого домашнього улюбленця спостерігаються перелічені симптоми, йому необхідно терміново надати першу допомогу:

Самостійно охолодіть тварину, обливши її прохолодною водою і перемістивши в тінь

Зверніться до найближчої ветеринарної клініки за кваліфікованою допомогою. Зволікання в цьому випадку може призвести до летального наслідку

Ніколи не залишайте тварин у перегрітих автомобілях, на вулиці під прямим сонячним промінням без укриття

Забезпечте улюбленцю вільний доступ до води.

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