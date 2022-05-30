Питний режим домашнього улюбленця: що потрібно знати

Питний режим домашнього улюбленця: що потрібно знати

Вода є найважливішим нутрієнтом для організму тварини, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Кількість води, яку вихованець повинен споживати за добу, приблизно еквівалентна його добовій витраті енергії в Ккал. Таким чином, здоровим тваринам потрібно:

собакам – 40-60 мл/кг маси тіла

цуценятам — 100 мл/кг маси тіла

кішкам — 20-55 (в середньому 30) мл/кг маси тіла

кошенятам — 70 мл/кг маси тіла

Існує безліч факторів, що впливають на кількість споживання води:

Якщо вихованець їсть вологий корм або натуральну їжу, він може менше пити, тому що вологі корми та консерви на 65-80% складаються з води, у той час як сухий корм містить лише 7-8% вологи.

Температура довкілля: влітку тварини п'ють значно більше, ніж узимку. Не варто забувати і про мікроклімат приміщення, при необхідності користуйтеся зволожувачами повітря

За наявності фізичних навантажень та тренувань собаки більше п'ють, тому що організм втрачає воду внаслідок інтенсивного дихання та слиновиділення.

Вихованці п'ють менше, коли хворіють чи відчувають біль. Зменшення споживання води може бути симптомом гіпонатріємії та захворювань ротової порожнини. Спрага також може свідчити про гіпернатріємію, гіперадренокортицизм, гіпертиреоз, ниркову та печінкову недостатність, піометр, цукровий діабет

Якість води: тварини, особливо кішки, люблять смачну та чисту воду. Не допускайте, щоб улюбленець пив нефільтровану воду з-під крана та водойм. Найкращий варіант — бутильована чиста вода.

Що зробити, щоб улюбленець більше пив:

Поставте миски з водою у кожній кімнаті.

Використовуйте питні фонтанчики. Помічено, що тварини люблять звук дзюрчання води, а процес буде своєрідною грою для улюбленця.

Додайте кубик льоду в миску з водою: він трохи охолодить воду і улюбленець також зможе пограти з крижинкою.

Ставте воду далеко від мисок з їжею.

Вибирайте миски з "правильного матеріалу": металеві чи керамічні. Пластикові миски шкідливі, тому що накопичують безліч бактерій.

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