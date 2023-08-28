Якою була остання думка Пригожина перед смертю: Борис Джонсон озвучив версію

Політик впевнений, що останнім, кого встиг згадати ватажок вагнерівців, був Путін.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін “напевно вбив” керівника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, і сказав, що з Путіним не може бути мирних переговорів щодо України.

Про це пише CNN.

В колонці в Daily Mail Джонсон розмірковує про останні хвилини життя Пригожина, через кілька днів після того, як літак, на борту якого, як вважають, перебував керівник “Вагнера”, розбився в полі на північний захід від Москви на шляху до Санкт-Петербургу.

Наразі незрозуміло, що стало причиною авіакатастрофи, але представники американських і західних розвідок, з якими спілкувався CNN, вважають, що це було навмисне вбивство.

“Між вибухом на борту надійного літака представницького класу Embraer Legacy 600 і моментом, коли російський бандит втратив свідомість під час запаморочливого прискорення до землі, пройшло не більше кількох секунд; і все ж я впевнений, що в той момент Пригожин чітко усвідомлював те, що сталося, і знав, хто віддав наказ убити його,”, — написав Джонсон.

“Він знав, чия прихована рука відправила його на висоту 8 500 км, щоб разом з іншими членами ПВК “Вагнер” спалити у вогняній кулі в сільській місцевості Тверської області на північ від Москви”, — додав він.

Джонсон також заявив, що людина, яка нібито “стоїть за вбивством Пригожина”, була “тією самою людиною, яка санкціонувала, наприклад, отруєння у Великій Британії Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля”.

“Коли детонація висмоктала повітря з кабіни літака, я готовий посперечатися, що останньою думкою в приреченому черепі Пригожина було “Путін!”, якій передувала одна з численних лайок, якими так вільно володів колишній тюремний в'язень і продавець хот-догів”, — написав Джонсон.

Авіакатастрофа, в якій, як вважають, загинув Пригожин, сталася рівно через два місяці після того, як ватажок “Вагнера” здійняв короткочасний заколот в Росії.

Експерти ставлять під сумнів, чи зможе група “Вагнера” вижити без Пригожина.

24 серпня Путін заявив, що знав Пригожина “дуже давно”, і назвав його “талановитою людиною, талановитим бізнесменом”.

У своїй статті Джонсон назвав “верхом зарозумілості” думку Пригожина про те, що Путін пробачить йому опозицію до його уряду.

“Коли ми дивимося на моторошні кадри того, як літак по спіралі падає на землю, ми стаємо свідками чогось історичного. Це насильницька ліквідація — по телевізору — своїх ворогів чинним главою держави. Я не можу пригадати іншого прикладу такої демонстративної і нічим не стримуваної жорстокості світового лідера”, — написав Джонсон.

“Тепер маска повністю знята. Путін викритий як гангстер, а його абсурдна телевізійна “данина пам'яті” загиблим вагнерівцям — прямо зі сторінок “Хрещеного батька”, — підсумував Джонсон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІ МОВЧАТЬ, АЛЕ є ТРИ версії, що могло статися з Пригожиним та Уткіним!

Нагадаємо, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

Аналітики ISW вважають, що саме Володимир Путін наказав збити літак Пригожина.

За інформацією Wall Street Journal, Пригожин таки загинув в авіакатастрофі у Тверській області.

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