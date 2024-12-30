Медовик: рецепт любимого торта

На странице bakedbylaora поделились отличным рецептом Медовика – классического десерта, который идеально подойдет как для семейного праздника, так и для приятного чаепития. Этот торт завоюет сердце каждого, кто его попробует.

Ингредиенты

Для теста:

Яйца 3 шт.

Мед 400 мл

Сахар 100 г

Сливочное масло 180 г

Ванильная паста 1 ст. л

Йогурт 80 г

Сухие ингредиенты:

Мука 350 г

Разрыхлитель 1,5 ч. л

Корица 2 ч. л

Кардамон 1 ч. л

Для ванильного заварного крема:

Молоко 600 мл

Яйца 3 шт.

Ванильная паста 1 ст. л

Кукурузный крахмал 50 г

Сахар 100 г

Маскарпоне 250 г

Для торта:

Абрикосовый мармелад

Измельченное печенье 150 г

Приготовление

Кипятите мед в кастрюле на среднем огне, пока он не изменит цвет. Этот процесс займет около 7-10 минут. Когда мед станет слегка коричневым и начнет подниматься пузырьками, убавьте огонь и добавьте сливочное масло. Перемешайте до полного растворения. В большой миске взбейте три яйца с сахаром на высокой скорости. Смесь должна увеличиться вдвое. К взбитым яйцам добавьте ванильную пасту и йогурт. Затем, продолжая перемешивать, медленно вливайте тёплую медово-масляную смесь. Аккуратно всыпайте муку, разрыхлитель, корицу и кардамон, перемешивайте лопаткой до получения однородного теста. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Для выпечки подготовьте бумагу для выпекания и нарисуйте на ней два круга диаметром 20-22 см. Нанесите тонкий слой теста (около 2 мм) на каждый круг. Выпекайте коржи около 7-8 минут до румяности. Повторяйте, пока не используете все тесто (из этой порции выходит примерно 8 пластов).

Приготовление крема

В кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар и ваниль. Нагревайте на сильном огне, постоянно взбивая, чтобы избежать образования комочков. Небольшое количество смеси отлейте в отдельную миску, добавьте кукурузный крахмал и хорошо размешайте. Верните эту смесь в кастрюлю, убавьте огонь до среднего и варите, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Когда крем остынет, добавьте маскарпоне и тщательно взбейте. Оставьте в холодильнике на 3 часа для настаивания.

Сборка торта:

На каждый медовый корж нанесите слой абрикосового мармелада (приблизительно 1 ст. л) и 2-3 ст. л заварного крема. Повторяйте, пока все слои не будут собраны. Оставьте 4-5 ст. л крема для покрытия торта. Смажьте верх и бока торта кремом, затем равномерно обсыпьте измельченным печеньем. Оставьте торт в холодильнике на 6-8 часов, чтобы он хорошо пропитался.

Этот торт – настоящий праздник вкуса и аромата. Наслаждайтесь им в кругу близких.

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