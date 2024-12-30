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Медовик: рецепт любимого торта

Медовик: рецепт любимого торта

Медовик / Фото: Credits

Золотистые слои медового коржа, нежный заварной ванильный крем и ароматные нотки корицы и кардамона создают настоящий шедевр кулинарии.

На странице bakedbylaora поделились отличным рецептом Медовика – классического десерта, который идеально подойдет как для семейного праздника, так и для приятного чаепития. Этот торт завоюет сердце каждого, кто его попробует.

Ингредиенты

Для теста:

  • Яйца 3 шт.
  • Мед 400 мл
  • Сахар 100 г
  • Сливочное масло 180 г
  • Ванильная паста 1 ст. л
  • Йогурт 80 г

Сухие ингредиенты:

  • Мука 350 г
  • Разрыхлитель 1,5 ч. л
  • Корица 2 ч. л
  • Кардамон 1 ч. л

Для ванильного заварного крема:

  • Молоко 600 мл
  • Яйца 3 шт.
  • Ванильная паста 1 ст. л
  • Кукурузный крахмал 50 г
  • Сахар 100 г
  • Маскарпоне 250 г

Для торта:

  • Абрикосовый мармелад
  • Измельченное печенье 150 г

Приготовление

  1. Кипятите мед в кастрюле на среднем огне, пока он не изменит цвет. Этот процесс займет около 7-10 минут. Когда мед станет слегка коричневым и начнет подниматься пузырьками, убавьте огонь и добавьте сливочное масло. Перемешайте до полного растворения.
  2. В большой миске взбейте три яйца с сахаром на высокой скорости. Смесь должна увеличиться вдвое.
  3. К взбитым яйцам добавьте ванильную пасту и йогурт. Затем, продолжая перемешивать, медленно вливайте тёплую медово-масляную смесь.
  4. Аккуратно всыпайте муку, разрыхлитель, корицу и кардамон, перемешивайте лопаткой до получения однородного теста.
  5. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Для выпечки подготовьте бумагу для выпекания и нарисуйте на ней два круга диаметром 20-22 см.
  6. Нанесите тонкий слой теста (около 2 мм) на каждый круг. Выпекайте коржи около 7-8 минут до румяности. Повторяйте, пока не используете все тесто (из этой порции выходит примерно 8 пластов).

Приготовление крема

  1. В кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар и ваниль. Нагревайте на сильном огне, постоянно взбивая, чтобы избежать образования комочков.
  2. Небольшое количество смеси отлейте в отдельную миску, добавьте кукурузный крахмал и хорошо размешайте.
  3. Верните эту смесь в кастрюлю, убавьте огонь до среднего и варите, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
  4. Когда крем остынет, добавьте маскарпоне и тщательно взбейте. Оставьте в холодильнике на 3 часа для настаивания.

Сборка торта:

  1. На каждый медовый корж нанесите слой абрикосового мармелада (приблизительно 1 ст. л) и 2-3 ст. л заварного крема. Повторяйте, пока все слои не будут собраны.
  2. Оставьте 4-5 ст. л крема для покрытия торта. Смажьте верх и бока торта кремом, затем равномерно обсыпьте измельченным печеньем.
  3. Оставьте торт в холодильнике на 6-8 часов, чтобы он хорошо пропитался.

Этот торт – настоящий праздник вкуса и аромата. Наслаждайтесь им в кругу близких.

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