Медовик: рецепт любимого торта

Золотистые слои медового коржа, нежный заварной ванильный крем и ароматные нотки корицы и кардамона создают настоящий шедевр кулинарии.
На странице bakedbylaora поделились отличным рецептом Медовика – классического десерта, который идеально подойдет как для семейного праздника, так и для приятного чаепития. Этот торт завоюет сердце каждого, кто его попробует.
Ингредиенты
Для теста:
- Яйца 3 шт.
- Мед 400 мл
- Сахар 100 г
- Сливочное масло 180 г
- Ванильная паста 1 ст. л
- Йогурт 80 г
Сухие ингредиенты:
- Мука 350 г
- Разрыхлитель 1,5 ч. л
- Корица 2 ч. л
- Кардамон 1 ч. л
Для ванильного заварного крема:
- Молоко 600 мл
- Яйца 3 шт.
- Ванильная паста 1 ст. л
- Кукурузный крахмал 50 г
- Сахар 100 г
- Маскарпоне 250 г
Для торта:
- Абрикосовый мармелад
- Измельченное печенье 150 г
Приготовление
- Кипятите мед в кастрюле на среднем огне, пока он не изменит цвет. Этот процесс займет около 7-10 минут. Когда мед станет слегка коричневым и начнет подниматься пузырьками, убавьте огонь и добавьте сливочное масло. Перемешайте до полного растворения.
- В большой миске взбейте три яйца с сахаром на высокой скорости. Смесь должна увеличиться вдвое.
- К взбитым яйцам добавьте ванильную пасту и йогурт. Затем, продолжая перемешивать, медленно вливайте тёплую медово-масляную смесь.
- Аккуратно всыпайте муку, разрыхлитель, корицу и кардамон, перемешивайте лопаткой до получения однородного теста.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Для выпечки подготовьте бумагу для выпекания и нарисуйте на ней два круга диаметром 20-22 см.
- Нанесите тонкий слой теста (около 2 мм) на каждый круг. Выпекайте коржи около 7-8 минут до румяности. Повторяйте, пока не используете все тесто (из этой порции выходит примерно 8 пластов).
Приготовление крема
- В кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар и ваниль. Нагревайте на сильном огне, постоянно взбивая, чтобы избежать образования комочков.
- Небольшое количество смеси отлейте в отдельную миску, добавьте кукурузный крахмал и хорошо размешайте.
- Верните эту смесь в кастрюлю, убавьте огонь до среднего и варите, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
- Когда крем остынет, добавьте маскарпоне и тщательно взбейте. Оставьте в холодильнике на 3 часа для настаивания.
Сборка торта:
- На каждый медовый корж нанесите слой абрикосового мармелада (приблизительно 1 ст. л) и 2-3 ст. л заварного крема. Повторяйте, пока все слои не будут собраны.
- Оставьте 4-5 ст. л крема для покрытия торта. Смажьте верх и бока торта кремом, затем равномерно обсыпьте измельченным печеньем.
- Оставьте торт в холодильнике на 6-8 часов, чтобы он хорошо пропитался.
Этот торт – настоящий праздник вкуса и аромата. Наслаждайтесь им в кругу близких.
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