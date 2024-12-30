Медовик: рецепт улюбленого торта

Золотисті шари медового коржа, ніжний ванільний заварний крем і ароматні нотки кориці та кардамону створюють справжній шедевр кулінарії.

На сторінці bakedbylaora поділилися чудовим рецептом медовика — класичного десерту, який ідеально підійде як для сімейного свята, так і для приємного чаювання. Цей торт підкорить серце кожного, хто його скуштує.

Інгредієнти

Для тіста:

Яйця — 3 шт.

Мед — 400 мл

Цукор — 100 г

Вершкове масло — 180 г

Ванільна паста — 1 ст. л

Йогурт — 80 г

Сухі інгредієнти:

Борошно — 350 г

Розпушувач — 1,5 ч. л

Кориця — 2 ч. л

Кардамон — 1 ч. л

Для ванільного заварного крему:

Молоко — 600 мл

Яйця — 3 шт.

Ванільна паста — 1 ст. л

Кукурудзяний крохмаль — 50 г

Цукор — 100 г

Маскарпоне — 250 г

Для торта:

Абрикосовий мармелад

Подрібнене печиво — 150 г

Приготування

Кип’ятіть мед у каструлі на середньому вогні, поки він не змінить колір. Цей процес триватиме приблизно 7-10 хвилин. Коли мед стане злегка коричневим і почне підійматися бульбашками, зменште вогонь і додайте вершкове масло. Перемішайте до повного розчинення. У великій мисці збийте 3 яйця з цукром на високій швидкості. Суміш повинна збільшитися вдвічі. До збитих яєць додайте ванільну пасту та йогурт. Потім, продовжуючи перемішувати, повільно вливайте теплу медово-масляну суміш. Акуратно всипайте борошно, розпушувач, корицю та кардамон, перемішуйте лопаткою до отримання однорідного тіста. Розігрійте духовку до 180°C. Підготуйте папір для випікання та намалюйте на ньому два кола діаметром 20-22 см. Нанесіть тонкий шар тіста (приблизно 2 мм) на кожне коло. Випікайте коржі близько 7-8 хвилин до рум’яності. Повторюйте, поки не використаєте все тісто (з цієї порції виходить приблизно 8 коржів).

Приготування крему

У каструлі змішайте молоко, яйця, цукор і ваніль. Нагрівайте на сильному вогні, постійно збиваючи, щоб уникнути утворення грудочок. Невелику кількість суміші відлийте в окрему миску, додайте кукурудзяний крохмаль і добре розмішайте. Поверніть цю суміш у каструлю, зменште вогонь до середнього та варіть, постійно помішуючи, поки крем не загусне. Коли крем охолоне, додайте маскарпоне та ретельно збийте. Залиште у холодильнику на 3 години для настоювання.

Збирання торта:

На кожен медовий корж нанесіть шар абрикосового мармеладу (приблизно 1 ст. л) і 2-3 ст. л заварного крему. Повторюйте, поки всі шари не будуть зібрані. Залиште 4-5 ст. ложок крему для покриття торта зовні. Змастіть верх та боки торта кремом, а потім рівномірно обсипте подрібненим печивом. Залиште торт у холодильнику на 6-8 годин, щоб він добре просочився.

Цей торт — справжнє свято смаку та аромату. Насолоджуйтеся ним у колі близьких.

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