Медовик: рецепт улюбленого торта

Золотисті шари медового коржа, ніжний ванільний заварний крем і ароматні нотки кориці та кардамону створюють справжній шедевр кулінарії.
На сторінці bakedbylaora поділилися чудовим рецептом медовика — класичного десерту, який ідеально підійде як для сімейного свята, так і для приємного чаювання. Цей торт підкорить серце кожного, хто його скуштує.
Інгредієнти
Для тіста:
- Яйця — 3 шт.
- Мед — 400 мл
- Цукор — 100 г
- Вершкове масло — 180 г
- Ванільна паста — 1 ст. л
- Йогурт — 80 г
Сухі інгредієнти:
- Борошно — 350 г
- Розпушувач — 1,5 ч. л
- Кориця — 2 ч. л
- Кардамон — 1 ч. л
Для ванільного заварного крему:
- Молоко — 600 мл
- Яйця — 3 шт.
- Ванільна паста — 1 ст. л
- Кукурудзяний крохмаль — 50 г
- Цукор — 100 г
- Маскарпоне — 250 г
Для торта:
- Абрикосовий мармелад
- Подрібнене печиво — 150 г
Приготування
- Кип’ятіть мед у каструлі на середньому вогні, поки він не змінить колір. Цей процес триватиме приблизно 7-10 хвилин. Коли мед стане злегка коричневим і почне підійматися бульбашками, зменште вогонь і додайте вершкове масло. Перемішайте до повного розчинення.
- У великій мисці збийте 3 яйця з цукром на високій швидкості. Суміш повинна збільшитися вдвічі.
- До збитих яєць додайте ванільну пасту та йогурт. Потім, продовжуючи перемішувати, повільно вливайте теплу медово-масляну суміш.
- Акуратно всипайте борошно, розпушувач, корицю та кардамон, перемішуйте лопаткою до отримання однорідного тіста.
- Розігрійте духовку до 180°C. Підготуйте папір для випікання та намалюйте на ньому два кола діаметром 20-22 см.
- Нанесіть тонкий шар тіста (приблизно 2 мм) на кожне коло. Випікайте коржі близько 7-8 хвилин до рум’яності. Повторюйте, поки не використаєте все тісто (з цієї порції виходить приблизно 8 коржів).
Приготування крему
- У каструлі змішайте молоко, яйця, цукор і ваніль. Нагрівайте на сильному вогні, постійно збиваючи, щоб уникнути утворення грудочок.
- Невелику кількість суміші відлийте в окрему миску, додайте кукурудзяний крохмаль і добре розмішайте.
- Поверніть цю суміш у каструлю, зменште вогонь до середнього та варіть, постійно помішуючи, поки крем не загусне.
- Коли крем охолоне, додайте маскарпоне та ретельно збийте. Залиште у холодильнику на 3 години для настоювання.
Збирання торта:
- На кожен медовий корж нанесіть шар абрикосового мармеладу (приблизно 1 ст. л) і 2-3 ст. л заварного крему. Повторюйте, поки всі шари не будуть зібрані.
- Залиште 4-5 ст. ложок крему для покриття торта зовні. Змастіть верх та боки торта кремом, а потім рівномірно обсипте подрібненим печивом.
- Залиште торт у холодильнику на 6-8 годин, щоб він добре просочився.
Цей торт — справжнє свято смаку та аромату. Насолоджуйтеся ним у колі близьких.
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