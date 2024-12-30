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Медовик: рецепт улюбленого торта

Медовик: рецепт улюбленого торта

Медовик / Фото: Credits

Золотисті шари медового коржа, ніжний ванільний заварний крем і ароматні нотки кориці та кардамону створюють справжній шедевр кулінарії. 

На сторінці bakedbylaora поділилися чудовим рецептом медовика — класичного десерту, який ідеально підійде як для сімейного свята, так і для приємного чаювання. Цей торт підкорить серце кожного, хто його скуштує. 

Інгредієнти

Для тіста:

  • Яйця — 3 шт.
  • Мед — 400 мл
  • Цукор — 100 г
  • Вершкове масло — 180 г 
  • Ванільна паста — 1 ст. л
  • Йогурт — 80 г

Сухі інгредієнти:

  • Борошно — 350 г
  • Розпушувач — 1,5 ч. л
  • Кориця — 2 ч. л
  • Кардамон — 1 ч. л

Для ванільного заварного крему:

  • Молоко — 600 мл
  • Яйця — 3 шт.
  • Ванільна паста — 1 ст. л
  • Кукурудзяний крохмаль — 50 г 
  • Цукор — 100 г
  • Маскарпоне — 250 г

Для торта: 

  • Абрикосовий мармелад
  • Подрібнене печиво — 150 г 

Приготування

  1. Кип’ятіть мед у каструлі на середньому вогні, поки він не змінить колір. Цей процес триватиме приблизно 7-10 хвилин. Коли мед стане злегка коричневим і почне підійматися бульбашками, зменште вогонь і додайте вершкове масло. Перемішайте до повного розчинення.
  2. У великій мисці збийте 3 яйця з цукром на високій швидкості. Суміш повинна збільшитися вдвічі.
  3. До збитих яєць додайте ванільну пасту та йогурт. Потім, продовжуючи перемішувати, повільно вливайте теплу медово-масляну суміш.
  4. Акуратно всипайте борошно, розпушувач, корицю та кардамон, перемішуйте лопаткою до отримання однорідного тіста.
  5. Розігрійте духовку до 180°C. Підготуйте папір для випікання та намалюйте на ньому два кола діаметром 20-22 см.
  6. Нанесіть тонкий шар тіста (приблизно 2 мм) на кожне коло. Випікайте коржі близько 7-8 хвилин до рум’яності. Повторюйте, поки не використаєте все тісто (з цієї порції виходить приблизно 8 коржів).

Приготування крему

  1.  У каструлі змішайте молоко, яйця, цукор і ваніль. Нагрівайте на сильному вогні, постійно збиваючи, щоб уникнути утворення грудочок.
  2. Невелику кількість суміші відлийте в окрему миску, додайте кукурудзяний крохмаль і добре розмішайте. 
  3. Поверніть цю суміш у каструлю, зменште вогонь до середнього та варіть, постійно помішуючи, поки крем не загусне.
  4. Коли крем охолоне, додайте маскарпоне та ретельно збийте. Залиште у холодильнику на 3 години для настоювання.

Збирання торта:

  1. На кожен медовий корж нанесіть шар абрикосового мармеладу (приблизно 1 ст. л) і 2-3 ст. л заварного крему. Повторюйте, поки всі шари не будуть зібрані.
  2. Залиште 4-5 ст. ложок крему для покриття торта зовні. Змастіть верх та боки торта кремом, а потім рівномірно обсипте подрібненим печивом.
  3. Залиште торт у холодильнику на 6-8 годин, щоб він добре просочився.

Цей торт — справжнє свято смаку та аромату. Насолоджуйтеся ним у колі близьких.

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