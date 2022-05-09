Пирог с зеленым луком: весенний рецепт

Весной нужно успеть приготовить все самые вкусные блюда из весенней зелени.

Одно из самых вкусных блюд из зеленого лука и чеснока - это луковый пирог. Для приготовления вам понадобится пресное тесто, которые можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовым.

Пресное тесто

Ингредиенты:

500 г муки

1 ст. сметаны

2 яйца

1 ст. л. сахара

пол чайной ложки соли

2 ст. л. размягченного сливочного масла

Начинка пирога

Ингредиенты:

1 кг зеленого лука

0,5 кг зеленых "перышек" чеснока

большой пучок свежего укропа и петрушки

300 г любого сыра (можно плавленого)

1 сырое яйцо

Приготовление пресного теста

В миску положить стакан сметаны, яйца, сахар, соль и мягкое сливочное масло. Все перемешать. Тесто должно быть не очень крутое, поэтому муку следует добавлять постепенно, и, как только вы почувствуете, что тесто отлипает от рук, стало эластичным и податливым – значит, готово.

Приготовление начинки

Для приготовления начинки зеленый лук, чеснок и остальную зелень нужно мелко порезать и немного потушить в сковородке под крышкой, чтобы воздушная гора зелени опала и уменьшилась в объеме. Затем натереть в еще не остывшую зелень сыр, хорошо размешать и вбить сырое яйцо. Еще раз все перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.

Тесто разделить на две части. Первую раскатать толщиной в 0,5 см и уложить на противень. На пласт теста разложить начинку. Второй кусок теста так же тонко раскатать и накрыть им первый. Защипать краешки пирога, намазать его смесью из молока и сахара (либо взбитым белком). Верхний пласт проколоть вилкой в нескольких местах и отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Печь примерно 30-40 минут, пока не зарумянится.

Такой пирог можно готовить и с репчатым луком. Получается тоже невероятно вкусно.

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