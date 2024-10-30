Свекольные котлеты: рецепт полезного блюда

Блюдо готовится из доступных недорогих и полезных ингредиентов. Вам понадобятся свекла, манная крупа, яйца и сухари панировочные. Такие котлеты хороши как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты свекла 600 г яйцо куриное 1 шт. манная крупа 100 г перец черный молотый чеснок сухой 0,5 ч. л. соль растительное масло сухари панировочные 70 г

Свеклу отварите до готовности (около 40 минут). Очистите и натрите на среднюю терку. Добавьте манную крупу, яйцо, чеснок, перец черный молотый и соль. Перемешайте, сформируйте котлеты, запанируйте их в панировочных сухарях. На сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте котлеты на среднем огне с двух сторон по 2-3 минуты до румяной корочки.

Советы:

Подавайте свекольные котлеты с любым гарниром или просто со сметаной.

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