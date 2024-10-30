Свекольные котлеты: рецепт полезного блюда

Свекольные котлеты – это отличная альтернатива мясным котлетам. Любителям свеклы вкус таких котлет однозначно понравится.
Блюдо готовится из доступных недорогих и полезных ингредиентов. Вам понадобятся свекла, манная крупа, яйца и сухари панировочные. Такие котлеты хороши как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- свекла
- 600 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- манная крупа
- 100 г
- перец черный молотый
- чеснок сухой
- 0,5 ч. л.
- соль
- растительное масло
- сухари панировочные
- 70 г
- Свеклу отварите до готовности (около 40 минут). Очистите и натрите на среднюю терку. Добавьте манную крупу, яйцо, чеснок, перец черный молотый и соль. Перемешайте, сформируйте котлеты, запанируйте их в панировочных сухарях.
- На сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте котлеты на среднем огне с двух сторон по 2-3 минуты до румяной корочки.
Советы:
- Подавайте свекольные котлеты с любым гарниром или просто со сметаной.
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