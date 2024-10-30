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Свекольные котлеты: рецепт полезного блюда

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
187 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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Свекольные котлеты: рецепт полезного блюда

Свекольные котлеты / Фото: Credits

Свекольные котлеты – это отличная альтернатива мясным котлетам. Любителям свеклы вкус таких котлет однозначно понравится.

Блюдо готовится из доступных недорогих и полезных ингредиентов. Вам понадобятся свекла, манная крупа, яйца и сухари панировочные. Такие котлеты хороши как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

свекла
600 г
яйцо куриное
1 шт.
манная крупа
100 г
перец черный молотый
чеснок сухой
0,5 ч. л.
соль
растительное масло
сухари панировочные
70 г
  1. Свеклу отварите до готовности (около 40 минут). Очистите и натрите на среднюю терку. Добавьте манную крупу, яйцо, чеснок, перец черный молотый и соль. Перемешайте, сформируйте котлеты, запанируйте их в панировочных сухарях.
  2. На сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте котлеты на среднем огне с двух сторон по 2-3 минуты до румяной корочки.

Советы:

  • Подавайте свекольные котлеты с любым гарниром или просто со сметаной.

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