Бурякові котлети: рецепт корисної страви

Страва готується з доступних недорогих та корисних інгредієнтів. Вам знадобляться буряк, манна крупа, яйця та панірувальні сухарі. Такі котлети гарні як у гарячому, так і холодному вигляді.

Інгредієнти буряк 600 г яйце куряче 1 шт. манна крупа 100 г перець чорний мелений часник сухий 0,5 ч. л. сіль олія сухарі панірувальні 70 г

Буряк відваріть до готовності (близько 40 хвилин). Очистіть та натріть на середню тертку. Додайте манну крупу, яйце, часник, перець чорний мелений та сіль. Перемішайте, сформуйте котлети, запаніруйте в панірувальних сухарях. На сковороді нагрійте олію і обсмажте котлети на середньому вогні з двох боків по 2-3 хвилини до рум'яної скоринки.

Поради:

Подавайте бурякові котлети з будь-яким гарніром або просто зі сметаною.

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