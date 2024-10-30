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Бурякові котлети: рецепт корисної страви

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
187 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
164
Час на прочитання
1 хв
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Бурякові котлети: рецепт корисної страви

Бурякові котлети / Фото: Credits

Бурякові котлети – це чудова альтернатива м'ясним. Любителям буряків смак таких котлет сподобається.

Страва готується з доступних недорогих та корисних інгредієнтів. Вам знадобляться буряк, манна крупа, яйця та панірувальні сухарі. Такі котлети гарні як у гарячому, так і холодному вигляді.

Інгредієнти

буряк
600 г
яйце куряче
1 шт.
манна крупа
100 г
перець чорний мелений
часник сухий
0,5 ч. л.
сіль
олія
сухарі панірувальні
70 г
  1. Буряк відваріть до готовності (близько 40 хвилин). Очистіть та натріть на середню тертку. Додайте манну крупу, яйце, часник, перець чорний мелений та сіль. Перемішайте, сформуйте котлети, запаніруйте в панірувальних сухарях.
  2. На сковороді нагрійте олію і обсмажте котлети на середньому вогні з двох боків по 2-3 хвилини до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Подавайте бурякові котлети з будь-яким гарніром або просто зі сметаною.

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