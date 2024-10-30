Бурякові котлети: рецепт корисної страви

Бурякові котлети – це чудова альтернатива м'ясним. Любителям буряків смак таких котлет сподобається.
Страва готується з доступних недорогих та корисних інгредієнтів. Вам знадобляться буряк, манна крупа, яйця та панірувальні сухарі. Такі котлети гарні як у гарячому, так і холодному вигляді.
Інгредієнти
- буряк
- 600 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- манна крупа
- 100 г
- перець чорний мелений
- часник сухий
- 0,5 ч. л.
- сіль
- олія
- сухарі панірувальні
- 70 г
- Буряк відваріть до готовності (близько 40 хвилин). Очистіть та натріть на середню тертку. Додайте манну крупу, яйце, часник, перець чорний мелений та сіль. Перемішайте, сформуйте котлети, запаніруйте в панірувальних сухарях.
- На сковороді нагрійте олію і обсмажте котлети на середньому вогні з двох боків по 2-3 хвилини до рум'яної скоринки.
Поради:
- Подавайте бурякові котлети з будь-яким гарніром або просто зі сметаною.
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