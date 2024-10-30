США звернулись до Китаю через війська КНДР у Росії: деталі від CNN

Вашингтон закликав Пекін натиснути на Пхеньян, щоби той повернув свої війська з Росії.

США хочуть скористатись впливом Китаю на Північну Корею, щоб ця держава повернула з Росії свої війська, відправлені для участі у війні проти України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Як заявив американський посадовець на умовах анонімності, США закликали Китай, який підтримує відносини з КНДР, втрутитися і натиснути на Пхеньян, щоби той повернув свої війська з Росії.

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Джерело додало, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати зусилля, щоби інші держави також звернулися до Китаю "щодо нашого занепокоєння з приводу відправлення КНДР військ до Росії і наслідків цього".

У CNN зазначають, що їхні співрозмовники "не налаштовані оптимістично" щодо того, що Пекін стане на заваді планам Пхеньяна – зокрема тому, що підтримує військово-промисловий комплекс Росії.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США повідомили, що країна проводила консультації з Україною та іншими партнерами щодо реакції на участь північнокорейських військ у війні.

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