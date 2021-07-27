Время квасить помидоры: лучший рецепт

Все, кто хотел засолить на зиму огурцов, это уже сделали. Наступает пора помидоров.

Один из наиболее распространенных способов заготовки помидоров впрок – квашение. Он нетрудоемкий и не требует больших затрат. Все, что вам для этого потребуется, – это сами помидоры и так называемый засолочный "веник". Купить такой, скорее, букет можно на рынке. Предусмотрительные бабушки составят его по всем правилам.

Раньше в него входили только зонтики укропа и листья вишни и черной смородины, а нынче к нему добавляют листья и корень хрена, веточку ореха и даже амарант.

Ингредиенты:

3 кг помидоров

1 головка чеснока

3-5 зонтиков укропа

8-10 листьев смородины

8-10 листьев вишни

3-5 листьев хрена

8-10 горошин черного перца

8-10 горошин душистого перца

5 лавровых листьев

вода

соль

Приготовление

Помидоры вымыть, удалить хвостики.

Все листья промыть, чеснок очистить и нарезать небольшими кусочками.

Соль растворить в холодной питьевой воде из расчета 2 столовые ложки на 1 л воды.

На дно эмалированной кастрюли выложить половину листьев, а также пару зонтиков укропа. Затем уложить помидоры, пересыпая их чесноком и горошинами перца. Поверх помидоров выложить оставшиеся листья и зонтики укропа.

Подготовленные помидоры залить рассолом так, чтобы он их полностью покрыл, уложить сверху плоскую тарелку вверх дном, поставить на нее небольшой гнет и оставить бродить при комнатной температуре на 3-5 дней, после чего накрыть крышкой и убрать в холодильник, где выдержать еще пару недель.

На заметку

Помидоры для квашения выбирайте примерно одинаковые, средней величины и правильной формы. Очень хороши для этой цели "сливки".

Соль используйте обычную, каменную, не йодированную.

Для придания помидорам остроты добавьте к ним 1 стручок красного острого перца, нарезав его небольшими кусочками.

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