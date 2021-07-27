Время квасить помидоры: лучший рецепт

Все, кто хотел засолить на зиму огурцов, это уже сделали. Наступает пора помидоров.
Один из наиболее распространенных способов заготовки помидоров впрок – квашение. Он нетрудоемкий и не требует больших затрат. Все, что вам для этого потребуется, – это сами помидоры и так называемый засолочный "веник". Купить такой, скорее, букет можно на рынке. Предусмотрительные бабушки составят его по всем правилам.
Раньше в него входили только зонтики укропа и листья вишни и черной смородины, а нынче к нему добавляют листья и корень хрена, веточку ореха и даже амарант.
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 1 головка чеснока
- 3-5 зонтиков укропа
- 8-10 листьев смородины
- 8-10 листьев вишни
- 3-5 листьев хрена
- 8-10 горошин черного перца
- 8-10 горошин душистого перца
- 5 лавровых листьев
- вода
- соль
Приготовление
Помидоры вымыть, удалить хвостики.
Все листья промыть, чеснок очистить и нарезать небольшими кусочками.
Соль растворить в холодной питьевой воде из расчета 2 столовые ложки на 1 л воды.
На дно эмалированной кастрюли выложить половину листьев, а также пару зонтиков укропа. Затем уложить помидоры, пересыпая их чесноком и горошинами перца. Поверх помидоров выложить оставшиеся листья и зонтики укропа.
Подготовленные помидоры залить рассолом так, чтобы он их полностью покрыл, уложить сверху плоскую тарелку вверх дном, поставить на нее небольшой гнет и оставить бродить при комнатной температуре на 3-5 дней, после чего накрыть крышкой и убрать в холодильник, где выдержать еще пару недель.
На заметку
Помидоры для квашения выбирайте примерно одинаковые, средней величины и правильной формы. Очень хороши для этой цели "сливки".
Соль используйте обычную, каменную, не йодированную.
Для придания помидорам остроты добавьте к ним 1 стручок красного острого перца, нарезав его небольшими кусочками.
Читайте также: Как солить огурцы: топ-5 рецептов