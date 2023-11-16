Топ-5 способов завязать шарф

Осень скоро подходит к концу, солнце уже не радует теплом, а ветер крепчает. Наступает время шарфов, поэтому предлагаем вам несколько вариантов, как их красиво завязать.

Вариант первый

Для этого оберните вокруг шеи шарф, как показано в видео, подтяните один его край под центральную часть у горла и просуньте в образовавшуюся петлю второй край.

Вариант второй

Оберните шарф вокруг шеи и завяжите концы впереди.

Вариант третий

Сложите шарф вдвое, перекрутите его, после чего оберните вокруг шеи и продсуньте концы в петлю, которая образовалась при складывании с одной стороны.

Вариант четвертый

Заведите концы шарфа за спину и выведите их вперед с противоположных сторон. Затем просуньте оба конца в основную часть возле шеи и поднимите заднюю часть на голову, как капюшон.

Вариант пятый

Для этого один край шарфа оставьте спереди, а другим обмотайте шею и просуньте его конец через оборот назад.

Выберите для себя любимый вариант или периодически меняйте способы завязывания.

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