Уличный стиль: интересные образы львовян

Украинцы - очень стильная нация, что в очередной раз довел паблик Street Style Hunter.

Судя по фото, Львов не просто культурная столица Украины, но и модная, поскольку в городе колоссальное количество стильных и красивых людей. Предлагаем рассмотреть стритстайл-луки, которые попали под прицел Хантера, возможно, они станут источником вашего вдохновения при создании новых образов.

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