Вуличний стиль: цікаві образи львів'ян

Українці – дуже стильна нація, що вкотре довів паблік Street Style Hunter.
Судячи з фото, Львів не просто культурна столиця України, а й модна, оскільки у місті колосальна кількість стильних та гарних людей. Пропонуємо розглянути стрітстайл-луки, які потрапили під приціл Хантера, можливо, вони стануть джерелом вашого натхнення пыд час створення нових образів.
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