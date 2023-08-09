Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вуличний стиль: цікаві образи львів'ян

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
422
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вуличний стиль: цікаві образи львів'ян

Фото: Street Style Hunter

Українці – дуже стильна нація, що вкотре довів паблік Street Style Hunter.

Судячи з фото, Львів не просто культурна столиця України, а й модна, оскільки у місті колосальна кількість стильних та гарних людей. Пропонуємо розглянути стрітстайл-луки, які потрапили під приціл Хантера, можливо, вони стануть джерелом вашого натхнення пыд час створення нових образів.

Читайте також:

Героїня серіалу "Секс і місто" з’явилася у кадрі в сукні українського бренду

Героїня серіалу "Секс і місто" з’явилася у кадрі в сукні українського бренду
Дата публікації
Перегляди
422
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація