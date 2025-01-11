В стильной дубленке и с черной сумкой: Кэти Холмс под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Фотографы опять заметили 46-летнюю актрису и бывшую жену Тома Круза.
Кэти Холмс часто гуляет по городу в простых и повседневных нарядах, которые заслуживают внимания. На этой неделе она попала под прицел папарацци на улице в Нью-Йорке, когда шла на работу - в театр, где играет в спектакле вместе с актрисой Зои Дойч.
Холмс была одета в тот день в серый свитер и свободные голубые джинсы, а также кроссовки и шапку. В качестве верхней одежды актрисы выбрала черную дубленку с белым мехом от бренда Kuzyk.
Образ Холмс дополнила солнцезащитными очками и черной сумкой-шоппером от Mansur Gavriel, с которой уже не раз была замечена на улице.
Ранее эту сумку Кэти сочетала с коричневой курткой и пальто разных фасонов и длины.
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