В стильной дубленке и с черной сумкой: Кэти Холмс под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Кэти Холмс часто гуляет по городу в простых и повседневных нарядах, которые заслуживают внимания. На этой неделе она попала под прицел папарацци на улице в Нью-Йорке, когда шла на работу - в театр, где играет в спектакле вместе с актрисой Зои Дойч.

Холмс была одета в тот день в серый свитер и свободные голубые джинсы, а также кроссовки и шапку. В качестве верхней одежды актрисы выбрала черную дубленку с белым мехом от бренда Kuzyk.

Образ Холмс дополнила солнцезащитными очками и черной сумкой-шоппером от Mansur Gavriel, с которой уже не раз была замечена на улице.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Ранее эту сумку Кэти сочетала с коричневой курткой и пальто разных фасонов и длины.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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