Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Секс
Количество просмотров
567
Время на прочтение
2 мин

Анальный секс: табу или то, что стоит попробовать

Анальный секс часто считался темой, которую обсуждают шепотом, но сегодня медицинские и сексуальные эксперты уверяют, что это полностью нормальный способ получить сексуальное удовольствие.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Анальный секс: табу или то, что стоит попробовать

Как показывают опросы, все больше пар включают анальный секс или другие формы стимуляции анальной области в свою интимную жизнь. По данным BedBible.com, около 40% взрослых пробовали оральный секс и другие виды стимуляции зоны ануса, например, пальцами, секс-игрушками или языком. В этой статье мы расскажем, что такое анальный секс, как безопасно его практиковать и какие риски стоит учитывать.

Анальный секс обычно предусматривает введение пениса в анус партнера. Анилингус — стимуляция ануса ртом или языком. Также можно использовать пальцы или секс-игрушки для стимуляции себя или партнера. Эти практики могут стать способом разнообразного и безопасного сексуального опыта, если соблюдать правила гигиены и безопасности.

Риски и инфекции

Как и любой сексуальный контакт, анальный секс может привести к заражению инфекциями, которые передаются половым путем (ИППП). Среди них — хламидиоз, гонорея, герпес, ВПЧ и ВИЧ. Риск заражения самый высокий для партнера, который «принимает», иногда его еще называют «bottom». Иногда анальные ИППП могут появиться даже без прямого анального секса, ведь инфекции могут распространяться через контакт с гениталиями, рук или секс-игрушек.

Симптомы анальных ИППП

  • Зуд, боль или кровотечение в анусе

  • Выделения из ануса

  • Боль во время дефекации во время дефекации

  • Появление небольших язв или бородавок

Однако анальные инфекции часто протекают бессимптомно, поэтому важно регулярное тестирование даже без очевидных признаков.

Диагностика и лечение

Врач может выявить некоторые ИППП во время осмотра. Другие диагностируют с помощью:

  • Забора мазка

  • Крови или кала

  • Цифрового ректального осмотра

Лечение зависит от вида инфекции:

  • Бактериальные ИППП. например, хламидиоз или гонорею, лечат антибиотиками

  • Вирусные инфекции, такие как герпес и ВПЧ, контролируют лекарствами или местными средствами

Как обезопасить себя и партнера

  1. Используйте презервативы во время анального секса

  2. Регулярно мойте руки и секс-игрушки

  3. Обсуждайте с партнером ИППП и тестирование

  4. Используйте достаточно смазки, ведь анус не производит естественной, а его сухость может вызвать микротравмы и повысить риск заражения

Анальный секс — это не табу, если соблюдать правила гигиены и безопасности. Регулярные обсуждения с партнером, тестирование и использование средств защиты помогут получать удовольствие без риска для здоровья. В мире сексуального образования открытость и безопасность важнее табу, так что анальный секс вполне может стать частью гармоничной и разнообразной интимной жизни.

