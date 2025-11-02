Анальный секс: табу или то, что стоит попробовать / © Credits

Реклама

Как показывают опросы, все больше пар включают анальный секс или другие формы стимуляции анальной области в свою интимную жизнь. По данным BedBible.com, около 40% взрослых пробовали оральный секс и другие виды стимуляции зоны ануса, например, пальцами, секс-игрушками или языком. В этой статье мы расскажем, что такое анальный секс, как безопасно его практиковать и какие риски стоит учитывать.

Анальный секс обычно предусматривает введение пениса в анус партнера. Анилингус — стимуляция ануса ртом или языком. Также можно использовать пальцы или секс-игрушки для стимуляции себя или партнера. Эти практики могут стать способом разнообразного и безопасного сексуального опыта, если соблюдать правила гигиены и безопасности.

Риски и инфекции

Как и любой сексуальный контакт, анальный секс может привести к заражению инфекциями, которые передаются половым путем (ИППП). Среди них — хламидиоз, гонорея, герпес, ВПЧ и ВИЧ. Риск заражения самый высокий для партнера, который «принимает», иногда его еще называют «bottom». Иногда анальные ИППП могут появиться даже без прямого анального секса, ведь инфекции могут распространяться через контакт с гениталиями, рук или секс-игрушек.

Реклама

Симптомы анальных ИППП

Зуд, боль или кровотечение в анусе

Выделения из ануса

Боль во время дефекации во время дефекации

Появление небольших язв или бородавок

Однако анальные инфекции часто протекают бессимптомно, поэтому важно регулярное тестирование даже без очевидных признаков.

Диагностика и лечение

Врач может выявить некоторые ИППП во время осмотра. Другие диагностируют с помощью:

Забора мазка

Крови или кала

Цифрового ректального осмотра

Лечение зависит от вида инфекции:

Бактериальные ИППП. например, хламидиоз или гонорею, лечат антибиотиками

Вирусные инфекции, такие как герпес и ВПЧ, контролируют лекарствами или местными средствами

Как обезопасить себя и партнера

Используйте презервативы во время анального секса Регулярно мойте руки и секс-игрушки Обсуждайте с партнером ИППП и тестирование Используйте достаточно смазки, ведь анус не производит естественной, а его сухость может вызвать микротравмы и повысить риск заражения

Анальный секс — это не табу, если соблюдать правила гигиены и безопасности. Регулярные обсуждения с партнером, тестирование и использование средств защиты помогут получать удовольствие без риска для здоровья. В мире сексуального образования открытость и безопасность важнее табу, так что анальный секс вполне может стать частью гармоничной и разнообразной интимной жизни.