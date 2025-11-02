Легионеры "Шахтера" потроллили Попова после победы над "Динамо" в УПЛ

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Легионеры донецкого "Шахтера" Изаки Силва и Винисиус Тобиас потроллили защитника киевского "Динамо" Дениса Попова после победы в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок на "Арене Львов" завершился победой "горняков" со счетом 3:1 .

После завершения матча Изаки опубликовал в Instagram-сторис фото со своими одноклубниками-соотечественниками, подписав его словами "фейковые бразильцы".

Изаки Силва потроллил Дениса Попова / instagram.com/isaque_oficial07

Похожую сторис также выложил бразильский защитник донецкого клуба Винисиус Тобиас.

Винисиус Тобиас потролил Дениса Попова / instagram.com/vinitobias

Таким образом бразильцы ответили Попову, который после победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины назвал их "пародией" по сравнению с составами "горняков" предыдущих сезонов.

Победа в Классическом позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

В следующем туре чемпионата Украины дончане сразятся с "Полтавой", а киевляне примут ЛНЗ. Оба матча состоятся 9 ноября.

Перед этим, 6 ноября, оба клуба проведут поединки основного раунда Лиги конференций: "Шахтер" сыграет против исландского "Брейдаблика", а "Динамо" встретится с боснийским "Зрински".

Напомним, 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.