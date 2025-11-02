- Дата публикации
Легионеры "Шахтера" потроллили Попова после победы над "Динамо" в УПЛ
Бразильские футболисты "горняков" ответили на резонансное высказывание защитника "бело-синих".
Легионеры донецкого "Шахтера" Изаки Силва и Винисиус Тобиас потроллили защитника киевского "Динамо" Дениса Попова после победы в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Поединок на "Арене Львов" завершился победой "горняков" со счетом 3:1.
После завершения матча Изаки опубликовал в Instagram-сторис фото со своими одноклубниками-соотечественниками, подписав его словами "фейковые бразильцы".
Похожую сторис также выложил бразильский защитник донецкого клуба Винисиус Тобиас.
Таким образом бразильцы ответили Попову, который после победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины назвал их "пародией" по сравнению с составами "горняков" предыдущих сезонов.
Победа в Классическом позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.
В следующем туре чемпионата Украины дончане сразятся с "Полтавой", а киевляне примут ЛНЗ. Оба матча состоятся 9 ноября.
Перед этим, 6 ноября, оба клуба проведут поединки основного раунда Лиги конференций: "Шахтер" сыграет против исландского "Брейдаблика", а "Динамо" встретится с боснийским "Зрински".
Напомним, 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.