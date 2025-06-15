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Экзема: как распознать проблему и облегчить симптомы
С наступлением теплого времени года или сменой косметики многие замечают: кожа начинает чесаться, появляется сухость, сыпь, покраснение. Сначала кажется, что это аллергия, реакция на новый стиральный порошок или чрезмерную сухость воздуха. Но если зуд и раздражение не проходят, стоит задуматься: а не экзема ли это.
Экзема — гораздо более сложная и многогранная проблема, чем кажется на первый взгляд. Издание Women`s Health рассказало, что она поражает от 10 до 20% детей и от 2 до 10% взрослых в мире. Попробуем разобраться, что это за состояние, почему он возникает и как с ним жить.
Что такое экзема
Экзема — это хроническое заболевание кожи, возникающее из-за комбинации генетических и внешних факторов. Чаще ее проявляют еще в детском возрасте, однако симптомы могут впервые появиться и у взрослых.
Главная проблема состоит в том, что у людей с экземой поврежден или ослаблен естественный барьер кожи. Это позволяет раздражителям из внешней среды проникать глубже и провоцировать воспаление. На самом деле термин «экзема» объединяет несколько форм заболеваний — наиболее известен из них атопический дерматит.
Основные симптомы экземы
Главный признак экземы — постоянный зуд.
Типичные симптомы:
сухость кожи;
покраснение или потемнение пораженных участков;
шелушение, шероховатость, трещины;
припухлости;
мелкие пузырьки или утолщение кожи (папулы, бляшки);
усиление симптомов ночью.
Где появляется экзема у взрослых и детей
У детей экзема часто поражает:
лицо (щеки);
кожу головы;
заднюю часть рук.
У взрослых локализация несколько иная:
внутренние сгибы локтей и колен;
шея;
веки;
тыльная часть ступней;
кисти.
Часто взрослые также сталкиваются с психологическими последствиями: тревогой, депрессией, снижением самооценки, ведь внешний вид кожи оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние.
Всегда сыпь красная
Нет. Цвет высыпаний в значительной степени зависит от фототипа кожи.
у светлокожих — розовато-красная сыпь;
у людей с более темной кожей — пурпурные, темно-коричневые или даже серые пятна;
также могут появляться мелкие рельефные узелки без изменения цвета.
Эта особенность часто становится причиной неправильных диагнозов у людей с темной кожей, поскольку большинство дерматологических протоколов ориентированы именно на светлые фототипы.
Насколько сильно экзема влияет на качество жизни
Очень сильно. Особенно страдает сон: от 33% до 90% взрослых с экземой имеют проблемы со сном из-за усиливающегося ночью зуда. Часто пациенты жалуются на порванные от чесания простыни и окровавленное белье. Также физические нагрузки становятся проблемой: пот усиливает раздражение кожи, из-за чего многие избегают активных занятий спортом.
Какие триггеры провоцируют обострение
У каждого больного триггеры могут быть разными:
стресс (один из мощнейших факторов у взрослых);
резкие изменения температуры и влажности;
пыльца, шерсть животных, пылевые клещи;
агрессивные моющие средства;
пищевые продукты (цитрусовые, молочные, орехи);
синтетическая одежда или шерсть.
Особое внимание врачи уделяют стрессу. Стресс ослабляет иммунную систему и кожный барьер, запускается замкнутый круг: зуд, стресс, еще больший зуд.
Как диагностируют экзему
Поскольку нет единого теста на экзему, дерматолог оценивает:
историю симптомов;
локализацию поражений;
характер зуда;
реакцию на лечение
Иногда назначают кожные аллергопробы или биопсии для уточнения диагноза.
Можно ли вылечить экзему
К сожалению, экзема — хроническое заболевание, которое полностью не излечивается. Но ее течение вполне возможно контролировать с помощью:
правильного ухода за кожей (увлажняющие кремы без ароматизаторов);
местных кортикостероидов;
антигистаминных препаратов при зуде;
современных иммуномодулирующих кремов;
фототерапии;
биологических препаратов при тяжелом течении
Как самостоятельно помочь себе дома
Ведение дневника триггеров — записывайте, после чего возникают обострения. Это помогает врачу подобрать правильную стратегию.
Ежедневное увлажнение — несколько раз в день наносите кремы без запахов, парабенов, спиртов.
Избегайте горячих ванн — они сушат кожу.
Выбирайте мягкие стиральные средства и натуральные ткани.
Научитесь техник релаксации — медитация, йога, дыхательные упражнения помогут снизить уровень стресса.
Когда обращаться к врачу
сыпь распространяется или не исчезает;
нарушается сон;
присоединяется инфекция (гнойнички, отек, повышение температуры);
требуется индивидуальный подбор лечения.
Экзема — не только косметическая проблема, а серьезное хроническое заболевание, требующее внимания к каждой мелочи. Своевременное обращение к дерматологу, правильный уход за кожей и работа над психоэмоциональным состоянием позволяют жить полноценной жизнью без постоянных обострений.