Экзема: как распознать проблему и облегчить симптомы / © Credits

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Экзема — гораздо более сложная и многогранная проблема, чем кажется на первый взгляд. Издание Women`s Health рассказало, что она поражает от 10 до 20% детей и от 2 до 10% взрослых в мире. Попробуем разобраться, что это за состояние, почему он возникает и как с ним жить.

Что такое экзема

Экзема — это хроническое заболевание кожи, возникающее из-за комбинации генетических и внешних факторов. Чаще ее проявляют еще в детском возрасте, однако симптомы могут впервые появиться и у взрослых.

Главная проблема состоит в том, что у людей с экземой поврежден или ослаблен естественный барьер кожи. Это позволяет раздражителям из внешней среды проникать глубже и провоцировать воспаление. На самом деле термин «экзема» объединяет несколько форм заболеваний — наиболее известен из них атопический дерматит.

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Основные симптомы экземы

Главный признак экземы — постоянный зуд.

Типичные симптомы:

сухость кожи;

покраснение или потемнение пораженных участков;

шелушение, шероховатость, трещины;

припухлости;

мелкие пузырьки или утолщение кожи (папулы, бляшки);

усиление симптомов ночью.

Где появляется экзема у взрослых и детей

У детей экзема часто поражает:

лицо (щеки);

кожу головы;

заднюю часть рук.

У взрослых локализация несколько иная:

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внутренние сгибы локтей и колен;

шея;

веки;

тыльная часть ступней;

кисти.

Часто взрослые также сталкиваются с психологическими последствиями: тревогой, депрессией, снижением самооценки, ведь внешний вид кожи оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние.

Всегда сыпь красная

Нет. Цвет высыпаний в значительной степени зависит от фототипа кожи.

у светлокожих — розовато-красная сыпь;

у людей с более темной кожей — пурпурные, темно-коричневые или даже серые пятна;

также могут появляться мелкие рельефные узелки без изменения цвета.

Эта особенность часто становится причиной неправильных диагнозов у людей с темной кожей, поскольку большинство дерматологических протоколов ориентированы именно на светлые фототипы.

Насколько сильно экзема влияет на качество жизни

Очень сильно. Особенно страдает сон: от 33% до 90% взрослых с экземой имеют проблемы со сном из-за усиливающегося ночью зуда. Часто пациенты жалуются на порванные от чесания простыни и окровавленное белье. Также физические нагрузки становятся проблемой: пот усиливает раздражение кожи, из-за чего многие избегают активных занятий спортом.

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Какие триггеры провоцируют обострение

У каждого больного триггеры могут быть разными:

стресс (один из мощнейших факторов у взрослых);

резкие изменения температуры и влажности;

пыльца, шерсть животных, пылевые клещи;

агрессивные моющие средства;

пищевые продукты (цитрусовые, молочные, орехи);

синтетическая одежда или шерсть.

Особое внимание врачи уделяют стрессу. Стресс ослабляет иммунную систему и кожный барьер, запускается замкнутый круг: зуд, стресс, еще больший зуд.

Как диагностируют экзему

Поскольку нет единого теста на экзему, дерматолог оценивает:

историю симптомов;

локализацию поражений;

характер зуда;

реакцию на лечение

Иногда назначают кожные аллергопробы или биопсии для уточнения диагноза.

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Можно ли вылечить экзему

К сожалению, экзема — хроническое заболевание, которое полностью не излечивается. Но ее течение вполне возможно контролировать с помощью:

правильного ухода за кожей (увлажняющие кремы без ароматизаторов);

местных кортикостероидов;

антигистаминных препаратов при зуде;

современных иммуномодулирующих кремов;

фототерапии;

биологических препаратов при тяжелом течении

Как самостоятельно помочь себе дома

Ведение дневника триггеров — записывайте, после чего возникают обострения. Это помогает врачу подобрать правильную стратегию.

Ежедневное увлажнение — несколько раз в день наносите кремы без запахов, парабенов, спиртов.

Избегайте горячих ванн — они сушат кожу.

Выбирайте мягкие стиральные средства и натуральные ткани.

Научитесь техник релаксации — медитация, йога, дыхательные упражнения помогут снизить уровень стресса.

Когда обращаться к врачу

сыпь распространяется или не исчезает;

нарушается сон;

присоединяется инфекция (гнойнички, отек, повышение температуры);

требуется индивидуальный подбор лечения.

Экзема — не только косметическая проблема, а серьезное хроническое заболевание, требующее внимания к каждой мелочи. Своевременное обращение к дерматологу, правильный уход за кожей и работа над психоэмоциональным состоянием позволяют жить полноценной жизнью без постоянных обострений.