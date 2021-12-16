Дженнифер Лоуренс: оскароносная голливудская актриса и звезда "Голодных игр"

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Дата рождения: 15 августа 1990 года

15 августа 1990 года Знак Зодиака: Лев

Лев Год восточного календаря: Лошадь

Лошадь Место рождения: Луисвилл, Кентукки, США

Луисвилл, Кентукки, США Семейное положение: замужем

замужем Рост: 1,71 м

1,71 м Вес: 60 кг

60 кг Параметры: 91 – 66 – 92

Дженнифер Лоуренс – американская актриса, широко известна публике благодаря ролям в фильмах "Голодные игры" и "Мой парень – псих".

Дженнифер Лоуренс / Getty Images

Биография и карьера Дженнифер Лоуренс

Дженнифер родилась 15 августа 1990 года в семье строителя Гари Лоуренса и воспитательницы детского лагеря Карен Лоуренс. В 14 лет твердо решила стать актрисой и попросила родителей отвезти ее в Нью-Йорк. Окончив школу экстерном на два года раньше, Дженнифер приехала в город своей мечты. Агентства, в которых прослушивалась Лоуренс, высоко оценили ее актерские данные, при том что актерского образования у девочки не было, да и на учебу времени тоже не нашлось.

Дженнифер Лоуренс / Getty Images

Первые шаги на ТВ Дженнифер сделала в 2006 году, снявшись в телепроекте "Городская компания" и в сериале "Шоу Билли Ингвала". Первый полнометражный фильм с участием Лоуренс вышел на экраны в 2008 году. Это была картина "Вечеринка в саду". Сразу после этого актриса получила свою первую главную роль в фильме "Дом покера". Всемирную известность Лоуренс обрела после выхода фильма "Пылающая равнина", где она сыграла с такими мэтрами, как Шарлиз Терон и Ким Бейсингер. За эту роль девушка даже была награждена премией имени Марчелло Мастроянни на Венецианском кинофестивале.

Дженнифер Лоуренс / Getty Images

В 2009 году Дженнифер сыграла главную роль в малобюджетной драме "Зимняя кость". Эту роль считают одной из самых интересных в карьере Лоуренс. В 2011 году фильм был номинирован на четыре "Оскара", включая номинацию "Лучшая женская роль". Однако свой заветный "Оскар" Лоуренс получила лишь спустя два года.

Первым крупнобюджетным фильмом с участием Лоуренс стал блокбастер Мэттью Вона "Люди Икс: Первый класс". За роль актриса получила две номинации на премию Teen Choice Awards.

В 2012 году Лоуренс сыграла сразу в двух кассовых фильмах: в "Голодных играх" и в комедии "Мой парень – псих". На роль в комедии кроме Дженнифер претендовали Энн Хэтэуэй, Рэйчел МакАдамс, Элизабет Бэнкс, Руни Мара и Оливия Уайлд. Видимо, не зря на кастинге была такая конкуренция. Во-первых, главную мужскую роль сыграл Брэдли Купер. А во-вторых, фильм получил восемь номинаций на "Оскар", а Дженнифер – статуэтку за "Лучшую женскую роль".

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

Журнал Forbes в 2013 году назвал Дженнифер Лоуренс второй после Анджелины Джоли самой высокооплачиваемой звездой Голливуда.

В 2014 году вышел на экраны седьмой по счету фильм киносериала "Люди Икс"— "Люди Икс: Дни минувшего будущего", в котором Лоуренс снова сыграла мутантку Мистик, а также драма "Серена", где актриса сыграла главные роли вместе с Брэдли Купером.

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

В 2015 году Лоуренс сыграла главную роль в картине Дэвида О. Рассела "Джой". В 2016 году в третий раз сыграла роль Мистик в фильме "Люди Икс: Апокалипсис".

В 2017 году вышел единственный фильм Лоуренс — "Мама!" режиссера Даррена Аронофски. В 2018 году на экраны вышел фильм "Красный воробей", в котором Дженнифер сыграла шпионку.

Кроме работы в кино Дженнифер Лоуренс сотрудничает с Модным домом Dior, в частности, является лицом сумок Miss Dior. Ранее этот пост занимала актриса Мила Кунис.

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

В декабре 2021 года состоялась премьера комедии "Не смотрите наверх", в котором кроме Лоуренс снимались Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марк Райланс, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе и Ариана Гранде.

Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо / Associated Press

В каких фильмах снималась Дженнифер Лоуренс:

"Вечеринка в саду"

"Дом покера"

"Пылающая равнина"

"Зимняя кость"

"Люди Икс: Первый класс"

"Голодные игры" (все 3 части)

"Мой парень - псих"

"Афера по-американски"

"Серена"

"Джой"

"Пассажиры"

"Мама!"

"Красный воробей"

"Не смотрите вверх" и др.

Личная жизнь Дженнифер Лоуренс

С 2011 по 2013 год состояла в романтических отношениях с актером Николасом Холтом, партнером по фильму "Люди икс". После выхода фильма "Мой парень – псих" ей приписывали роман с Брэдли Купером, но оба опровергли слухи.

С сентября 2016 года Лоуренс встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, но в ноября 2017-го пара рассталась.

Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски / Getty Images

В 2018 году начала встречаться с директором художественной галереи Куком Марони. В феврале 2019 года пара обручилась, а в октябре состоялась свадьба. В сентябре 2021 года стало известно, что супруги ожидают первенца.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / Getty Images

Дженнифер Лоуренс / Getty Images

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

Интересные факты о Дженнифер Лоуренс

В детстве обожала лошадей.

Не сидит на диетах, но занимается спортом.

Свободное время любит проводить с друзьями.

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

Любимое место в доме – диван.

Проходила кастинг на роль в саге "Сумерки".

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

Любимые фильмы Дженнифер Лоуренс - "Большой Лебовски", "Гарольд и Мод" и "Полночь в Париже".

В школе Дженнифер называли прозвищем "Нитро" из-за ее энергичности и храбрости.

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере "Голодных игр" в Берлине / Getty Images

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