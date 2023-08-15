Может ли Пригожин заменить Путина в кресле президента — мнение эксперта

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может баллотироваться в президенты в РФ, но он будет сугубо техническим кандидатом у Владимира Путина.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.

“Россия понемногу обижается. Уголовников и бандитов приобщают к вооруженным силам. Я слышал речи Пригожина, он сказал, что предпочтение отдают тем, кто отсидел не менее 15 лет за убийство или вооруженное ограбление. То есть это одни отморозки — вся гадость, которая есть. Они сначала вовлекают их в частные военные кампании, а затем в регулярные части”, — прокомментировал эксперт.

По его словам, у нас в стране тоже заключены за не очень тяжкие преступления, которые хотят исправиться: "Однако невозможно себе представить, чтобы в Украине пришли и сказали, что набирают в вооруженные силы людей, нужны убийцы и насильники".

Алексей Гетьман заметил: “В России такая криминальная романтика. Некоторое время гимн ЧВК "Вагнер" занимал первое место в российских хит-парадах. Им это нравится, им это свойственно”.

“Но я думаю, что россияне не настолько отморожены, чтобы проголосовать за Пригожина. Мне кажется, что он будет баллотироваться в президенты, но чтобы у людей была альтернатива — Пригожин или Путин. Я думаю, что Пригожин будет техническим кандидатом у Путина”, – резюмировал эксперт.

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Напомним, экссотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, якобы находящийся в Беларуси, имеет все, чтобы заставить провести президентские выборы в России и заменить диктатора Владимира Путина.

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