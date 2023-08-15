Чи може Пригожин замінити Путіна у кріслі президента — думка експерта

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин може балотуватися в президенти в РФ, але він буде суто технічним кандидатом у Володимира Путіна.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач , майор запасу Олексій Гетьман.

“Росія потрохи обидлячується. Кримінальників та бандитів долучають до збройних сил. Я чув промови Пригожина, він сказав, що перевагу надають тим, хто відсидів не менше 15 років за вбивство чи збройне пограбування. Тобто це одні відморозки — вся гидота, яка є. Вони спочатку долучають їх до приватних військових кампаній, а потім до регулярних частин”, — прокоментував експерт.

За його словами, у нас в країні теж є ув’язнені за не дуже тяжкі злочини, які хочуть виправитися: “Однак неможливо собі уявити, щоб в Україні прийшли і сказали, що набирають в збройні сили людей, потрібні вбивці і насильники”.

Олексій Гетьман зауважив: “В Росії така кримінальна романтика. Певний час гімн ПВК “Вагнер” займав перше місце в російських хіт-парадах. Їм це подобається, їм це притаманно”.

“Але я думаю, що росіяни не настільки відморожені, щоб проголосувати за Пригожина. Мені здається, що він буде балотуватися в президенти, але щоб у людей була альтернатива — або Пригожин або Путін. Я думаю, що Пригожин буде технічним кандидатом у Путіна”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов вважає, що очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, який наразі нібито перебуває у Білорусі, має все, аби змусити провести президентські вибори в Росії та замінити диктатора Володимира Путіна.

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