Одна з близнючок Олсен народила первістка та розсекретила стать дитини

Американська акторка та модельєрка Ешлі Олсен вперше стала мамою.

Радісну новину виданню TMZ розповіли джерела, близькі до оточення артистки. Первісток 37-річної близнючки Олсен з'явився на світ декілька місяців тому в одній із клінік Нью-Йорка. Ешлі Олсен народила сина, якому дала ім'я Отто.

Батьком первістка знаменитості став її чоловіком, художник Луї Ейснер. Пара одружилася у грудні минулого року. Весілля закохані тримала в таємниці так само, як і поповнення в родині.

Ешлі Олсен / Фото: Associated Press

"Вони в захваті від поповнення в родині", — розповів інсайдер.

Зазначимо, Ешлі Олсен та Луї Ейснер закрутили роман ще 2017 року. Пара зіграла весілля у грудні 2022 року. Свої стосунки закохані тримають у таємниці. Подружжя рідко з'являється на публіці разом та не дає жодних коментарів щодо особистого життя.

Ешлі Олсен та Луї Ейснер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як з роками змінилися діти-актори. У добірці можна подивитися, що сталося з сестрами-близнючками Олсен, які у дев'ять років стали відомими на весь світ.

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