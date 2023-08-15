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Одна з близнючок Олсен народила первістка та розсекретила стать дитини

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Валерія СулимаВалерія Сулима
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Одна з близнючок Олсен народила первістка та розсекретила стать дитини

Сестри Олсен / Фото: Associated Press

Первісток акторки з'явився на світ декілька місяців тому.

Американська акторка та модельєрка Ешлі Олсен вперше стала мамою.

Радісну новину виданню TMZ розповіли джерела, близькі до оточення артистки. Первісток 37-річної близнючки Олсен з'явився на світ декілька місяців тому в одній із клінік Нью-Йорка. Ешлі Олсен народила сина, якому дала ім'я Отто.

Батьком первістка знаменитості став її чоловіком, художник Луї Ейснер. Пара одружилася у грудні минулого року. Весілля закохані тримала в таємниці так само, як і поповнення в родині.

Ешлі Олсен / © Associated Press
Ешлі Олсен / Фото: Associated Press

"Вони в захваті від поповнення в родині", — розповів інсайдер.

Зазначимо, Ешлі Олсен та Луї Ейснер закрутили роман ще 2017 року. Пара зіграла весілля у грудні 2022 року. Свої стосунки закохані тримають у таємниці. Подружжя рідко з'являється на публіці разом та не дає жодних коментарів щодо особистого життя.

Ешлі Олсен та Луї Ейснер / © Getty Images
Ешлі Олсен та Луї Ейснер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як з роками змінилися діти-актори. У добірці можна подивитися, що сталося з сестрами-близнючками Олсен, які у дев'ять років стали відомими на весь світ.

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Дата публікації
Перегляди
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