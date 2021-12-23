Астрономы нашли в галактике около 70 планет-изгнанников

Астрономы нашли в галактике около 70 планет-изгнанников

Эти планеты рождаются в облаках пыли и газа, как и стандартные солнечные системы.

Международная группа астрономов обнаружила, по меньшей мере, 70 новых планет-изгнанников в нашей галактике Млечный Путь, являющийся наибольшим количеством из когда-либо обнаруженных.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской южной обсерватории (ESO).

Обнаруженная группа планет находится около 420 световых лет от Земли.

"Мы не знали, сколько их ожидать, и рады, что нашли так много", — заявила астроном Нурия Мирет-Роиг.

Для того чтобы найти подобные объекты, астрономам нужно сначала составить перечень потенциальных кандидатов, пишет Science Alert. Авторы нового исследования пытались составить этот список, используя тот факт, что новорожденные планеты продолжают излучать остаточное тепло в течение многих миллионов лет.

Ученые просканировали небо в поисках этой слабой радиационной сигнатуры с помощью мощных телескопов ESO. Таким образом, удалось составить огромный список кандидатов в созвездиях Скорпиона и Змееносца.

"Мы проанализировали перемещение, цвет и яркость десятков миллионов источников на огромном участке неба. Подобные измерения позволили идентифицировать самые слабые объекты в исследуемом регионе – планеты-изгои", – отметил один из авторов исследования из Лаборатории астрофизики Бордо Нурия Мирет-Ройг.

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Напомним, что обсерватория NASA засняла недавно обнаруженную околосолнечную комету. На сегодняшний день обсерватория SOHO обнаружила 4108 комет.

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