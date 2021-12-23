Астрономи знайшли у галактиці близько 70 планет-вигнанців

Астрономи знайшли у галактиці близько 70 планет-вигнанців

Ці планети народжуються у хмарах пилу та газу, як і стандартні сонячні системи.

Міжнародна група астрономів виявила щонайменше 70 нових планет-вигнанців у нашій галактиці Чумацький Шлях, що є найбільшою кількістю з будь-коли виявлених.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської південної обсерваторії (ESO).

Виявлена група планет перебуває за близько 420 світлових років від Землі.

"Ми не знали, скільки їх очікувати, і раді, що знайшли так багато", - заявила астрономиня Нурія Мірет-Роїг.

Для того, щоб знайти подібні об'єкти, астрономам потрібно спочатку скласти перелік потенційних кандидатів, пише Science Alert. Автори нового дослідження намагалися скласти цей список, використовуючи той факт, що новонароджені планети продовжують випромінювати залишкове тепло протягом багатьох мільйонів років.

Вчені просканували небо в пошуках цієї слабкої радіаційної сигнатури з допомогою потужних оглядових телескопів ESO. Таким чином вдалося скласти величезний список кандидатів у сузір'ях Скорпіона та Змієносця.

"Ми проаналізували переміщення, колір та яскравість десятків мільйонів джерел на величезному відрізку неба. Подібні виміри дозволили ідентифікувати найслабші об'єкти в досліджуваному регіоні – планети-ізгої", – зазначив один з авторів дослідження з Лабораторії астрофізики Бордо Нурія Мірет-Ройг.

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Нагадаємо, що обсерваторія NASA зазнімкувала нещодавно виявлену навколосонячну комету. На сьогоднішній день обсерваторія SOHO виявила 4108 комет.

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