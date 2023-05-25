Астрономы впервые обнаружили звезду из темной материи

Два астронома из Чехии утверждают, что в странной звездной системе расположена звезда из темной материи. Это первый случай обнаружения такой звезды.

Об этом пишет Live Science.

Еще несколько лет назад космический телескоп Gaia обнаружил звезду, похожую на Солнце, вращающуюся вокруг невидимого объекта. Сначала астрономы предположили, что этим объектом является черная дыра. Однако двое ученых из Чехии считают, что на самом деле это совершенно новый тип звезды, состоящий из темной материи.

Сама звезда имеет 0,93 массы Солнца и состоит примерно из тех же химических элементов. А вот предполагаемая черная дыра только в 11 раз больше Солнца по массе. Звезда и ее сосед обращаются друг вокруг друга на расстоянии примерно 1,4 астрономической единицы. Приблизительно на таком расстоянии расположен Марс от Солнца.

По словам ученых, теоретически спутником похожей на Солнце звезды могла быть черная дыра. Но эти объекты появляются после разрушения огромных звезд, и в таком случае соседняя звезда должна появиться почти в одно время с черной дырой. Для того чтобы два объекта кружили рядом в течение миллионов лет, нужно очень много разных условий, которые, скорее всего, не были выполнены.

Ранее ученые впервые наблюдали за поглощением планеты умирающей звездой. Согласно гипотезе астрономов, такая же участь ожидает Землю примерно через 5 миллиардов лет, когда Солнце завершит свою звездную жизнь и перейдет в состояние красного гиганта.

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