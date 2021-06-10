Коронавирусные ограничения усилили у людей бессонницу — ученые

Исследователи отмечают, что лишь небольшой процент людей не страдает от проблем со сном.

Ограничение из-за COVID-19 привели к увеличению времени, проведенного за мониторами. Это негативно сказалось на качестве сна.

Об этом говорится в исследовании Оксфордской академии, пишет научное издание Sleep.

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Как отмечают в исследовании, во время коронавирусных ограничений в Италии ежедневный объем интернет-трафика почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ученые провели опрос 2,1 тыс. жителей Италии во время локдауна.

92,9% опрошенных участников сообщили об увеличении использования электронных устройств. Эти участники продемонстрировали снижение качества сна, усиление симптомов бессонницы, более короткое общее время сна, более позднее время отхода ко сну и время подъема. Исследователи обнаружили повышенную распространенность плохого сна и респондентов с умеренными и тяжелыми симптомами бессонницы.

Напомним, ученые признали существование пятого океана. Картографы официально признали и добавили на карту мира Южный океан.

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