Мимо Земли пролетит огромный астероид: есть ли опасность

Его диаметр составляет 228 метров.

Космический камень максимально приблизится к Земле 25 июня.

Об этом сообщает центр исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA.

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Астероид под названием +441987 (2010 NY65) обнаружили в июле 2010 года, за ним до сих пор наблюдают.

В NASA выяснили, что скорость полета астероида относительно Земли составляет 13,35 км/с, или 13300 км/ч, а период обращения 441 987 (2010 NY65) вокруг Солнца составляет 3685 земных суток.

В ближайшей к Земле точке объект будет находиться примерно в 5,8 млн км, на расстоянии, что более чем в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны. В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние к Земле астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Напомним, ученые обнаружили планету, которая очень похожа на Землю. Планету заметили с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite.

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