На Донбассе боевики во время обстрела Авдеевки ранили местного жителя

Боевики в Донбассе продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции подразделений Объединенных сил.

В зоне ООС на Донбассе за минувшие сутки, 19 июня, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, возле Луганского боевики стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли населенный пункт Авдеевка. В результате вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения. Пострадавшему украинские военнослужащие оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение.

В районе Новотошковское оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия возле Водяного, что на Приазовье.

У населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск воины Вооруженных Сил Украины открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив координационный механизм.

По состоянию на 7:00, 20 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 18 июня во Львове попрощались с погибшим в зоне ООС военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Романом Галухой.

Как сообщалось, боевики за сутки 18 июня трижды обстреливали украинские позиции.

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