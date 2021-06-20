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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 июня

Associated Press

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.

В Украине по состоянию на утро 20 июня зафиксировано 479 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 24 человека, еще 755 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

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Среди них больных коронавирусом, в частности, 15 детей и 6 медработников. Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 229 523 человека; выздоровели — 2 151 463 человек; умерли — 52 016. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 544 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 13865 человек,
  • методом ИФА — 2958 человек,
  • экспресс-тестами — 8514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Количество коронавируса за сутки в Украине:

  • г. Киев — 91
  • Винницкая область — 8
  • Волынская область — 10
  • Днепропетровская область — 28
  • Донецкая область — 17
  • Житомирская область — 13
  • Закарпатская область — 7
  • Запорожская область — 17
  • Ивано-Франковская область — 4
  • Киевская область — 9
  • Кировоградская область — 10
  • Луганская область — 5
  • Львовская область — 17
  • Николаевская область — 32
  • Одесская область — 19
  • Полтавская область — 9
  • Ровенская область — 11
  • Сумская область — 20
  • Тернопольская область — 11
  • Харьковская область — 32
  • Херсонская область — 39
  • Хмельницкая область — 9
  • Черкасская область — 13
  • Черновицкая область — 17
  • Черниговская область — 9

Напомним, днем ранее, 2 июня, сообщалось о 852 новых случаях коронавируса, 40 смертей, еще 2736 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, Ольга Голубовская предупредила, что в Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.

Кроме того, ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

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