Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 июня

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.

В Украине по состоянию на утро 20 июня зафиксировано 479 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 24 человека, еще 755 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

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Среди них больных коронавирусом, в частности, 15 детей и 6 медработников. Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 229 523 человека; выздоровели — 2 151 463 человек; умерли — 52 016. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 544 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 13865 человек,

методом ИФА — 2958 человек,

экспресс-тестами — 8514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Количество коронавируса за сутки в Украине:

г. Киев — 91

Винницкая область — 8

Волынская область — 10

Днепропетровская область — 28

Донецкая область — 17

Житомирская область — 13

Закарпатская область — 7

Запорожская область — 17

Ивано-Франковская область — 4

Киевская область — 9

Кировоградская область — 10

Луганская область — 5

Львовская область — 17

Николаевская область — 32

Одесская область — 19

Полтавская область — 9

Ровенская область — 11

Сумская область — 20

Тернопольская область — 11

Харьковская область — 32

Херсонская область — 39

Хмельницкая область — 9

Черкасская область — 13

Черновицкая область — 17

Черниговская область — 9

Напомним, днем ранее, 2 июня, сообщалось о 852 новых случаях коронавируса, 40 смертей, еще 2736 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, Ольга Голубовская предупредила, что в Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.

Кроме того, ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

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