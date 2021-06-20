Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 июня

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.
В Украине по состоянию на утро 20 июня зафиксировано 479 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 24 человека, еще 755 выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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Среди них больных коронавирусом, в частности, 15 детей и 6 медработников. Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 229 523 человека; выздоровели — 2 151 463 человек; умерли — 52 016. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 544 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 13865 человек,
- методом ИФА — 2958 человек,
- экспресс-тестами — 8514 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
Количество коронавируса за сутки в Украине:
- г. Киев — 91
- Винницкая область — 8
- Волынская область — 10
- Днепропетровская область — 28
- Донецкая область — 17
- Житомирская область — 13
- Закарпатская область — 7
- Запорожская область — 17
- Ивано-Франковская область — 4
- Киевская область — 9
- Кировоградская область — 10
- Луганская область — 5
- Львовская область — 17
- Николаевская область — 32
- Одесская область — 19
- Полтавская область — 9
- Ровенская область — 11
- Сумская область — 20
- Тернопольская область — 11
- Харьковская область — 32
- Херсонская область — 39
- Хмельницкая область — 9
- Черкасская область — 13
- Черновицкая область — 17
- Черниговская область — 9
Напомним, днем ранее, 2 июня, сообщалось о 852 новых случаях коронавируса, 40 смертей, еще 2736 пациентов выздоровели.
Как сообщалось, Ольга Голубовская предупредила, что в Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.
Кроме того, ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.