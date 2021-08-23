Moderna разработала вакцину против ВИЧ: как она будет работать

Moderna разработала вакцину против ВИЧ: как она будет работать

Открытие может стать мировым прорывом.

Американская биотехнологическая компания Moderna разработала вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Клинические испытания препаратов планируют начать уже в следующем месяце.

Как отмечают на сайте Национальной библиотеки США по медицине клинических испытаний, компания регистрирует 56 участников исследования в возрасте от 18 до 50 лет. Ориентировочная дата начала испытаний — 19 сентября 2021 года, а конец — 1 мая 2023 года.

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Основной кандидат на вакцину против ВИЧ — мРНК-1644 — будет работать аналогично вакцине Moderna против коронавируса. В ее основе — технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация об антигене, который является возбудителем болезни.

Сейчас технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) вакцин против COVID-19 используют Moderna и Pfizer/BioNTech. Хотя эта технология разрабатывается уже в течение нескольких десятилетий, до пандемии COVID-19 ее никогда не применяли ни в одной одобренной вакцине.

Напомним, новое исследование показало, что смартфоны будут стимулировать эпидемии отравлений свинцом. Кто в группе риска и в чем опасность.

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