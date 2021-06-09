Почему современный асфальт быстро разрушается — мнение ученых

Асфальт начали массово применять в начале 1800-х годов: в те времена он был очень крепким.

Современный асфальт разрушается гораздо быстрее, чем материал, произведенный в 1960-е годы. Чтобы выяснить причину снижения качества, ученые изучили образцы асфальта из разных стран мира, а также фрагменты асфальта в возрасте от 60 до 120 лет.

Как пишет научное издание Plos One, японские специалисты выяснили, почему старые бетонные сооружения часто находятся в лучшем состоянии, чем современные сооружения, а также обнаружили причину быстрого разрушения асфальта.

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Большинство автомобильных дорог и тротуаров покрыты асфальтом — это один из самых распространенных строительных материалов мира. Благодаря ровному асфальтовому покрытию автомобили едут ровно, но это только при условии, что покрытие свежее и на нем нет разрушений.

Для исследований выбрали образцы современного асфальта и бетона из разных стран мира и сравнили с японским асфальтом 1960 года и 120-летним бетоном. Образцы поместили в специальное устройство, которое позволяет сымитировать условия эксплуатации материалов. Ученые отслеживали все изменения с помощью томографа.

Оказалось, что источники плохих примесей — выхлопные газы машин, противогололедные реагенты, моющие средства и пластиковые изделия. Часть их просачивается в бетон и асфальт уже на стадии производства. Таким образом, даже тот материал, который только что вышел из завода, уже не обладает идеальными свойствами. Другая часть впитывается в процессе эксплуатации.

Напомним, ученые пробудили после вечной мерзлоты древнее микроскопическое животное. Коловратка даже умножились после пробуждения.

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