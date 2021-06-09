Чому сучасний асфальт швидко руйнується - думка науковців

Асфальт почали масово застосовувати на початку 1800-х років: у ті часи він був дуже міцним.

Сучасний асфальт руйнується набагато швидше, ніж матеріал, вироблений у 1960-і роки. Щоб з'ясувати причину зниження якості, вчені вивчили зразки асфальту з різних країн світу, а також фрагменти асфальту віком від 60 до 120 років.

Як пише наукове видання Plos One, японські фахівці з'ясували, чому старі бетонні споруди часто перебувають у кращому стані, ніж сучасні споруди, а також виявили причину швидкого руйнування асфальту.

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Більшість автомобільних доріг і тротуарів покриті асфальтом - це один з найпоширеніших будівельних матеріалів світу. Завдяки рівному асфальтовому покриттю автомобілі їдуть рівно, але це тільки за умови, що покриття свіже і на ньому немає руйнувань.

Для досліджень вибрали зразки сучасного асфальту і бетону з різних країн світу і порівняли з японським асфальтом 1960 року і 120-річним бетоном. Зразки помістили до спеціального пристрою, який дозволяє зімітувати умови експлуатації матеріалів. Вчені відстежували всі зміни за допомогою томографа.

Виявилося, що джерела поганих домішок - вихлопні гази машин, протиожеледні реагенти, мийні засоби та пластикові вироби. Частина їх просочується у бетон і асфальт вже на стадії виробництва. Таким чином, навіть той матеріал, який тільки що вийшов з заводу, вже не володіє ідеальними властивостями. Інша частина вбирається в процесі експлуатації.

Нагадаємо, науковці пробудили після вічної мерзлоти стародавню мікроскопічну тварину. Коловертка навіть розмножилася після пробудження.

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