В Таиланде нашли самые древние человеческие останки 29 000 лет

Скелет ребенка каменного века, обнаруженный в Таиланде, переосмысливает то, что эксперты знают о доисторической истории этого региона.

В пещере Таиланда археологи обнаружили кости ребенка в возрасте 29 000 лет, ставших старейшими человеческими останками, найденными в стране. Находка проливает свет на жизнь охотников-собирателей каменного века и их погребальные традиции.

Об этом рассказывает Live Science.

Скелет, прозванный "Пангпондом" в честь популярного тайского мультперсонажа, принадлежал ребенку в возрасте 6-8 лет. Она, вероятно, жила со своей семьей недалеко от побережья, но ее жизнь оборвалась преждевременно. Останки нашли на археологическом участке Тхам Дин (Земляная пещера), расположенном в национальном парке Кхао Сам Рой Йот.

Об открытии официально сообщили на пресс-конференции, организованной Департаментом изящных искусств и Департаментом национальных парков, дикой природы и сохранением растений правительства Таиланда.

Настенные рисунки и следы жизни древних людей

Археологические исследования в Тхам Дини начались еще в 2020 году. На стенах и потолке трех пещерных комнат ученые обнаружили рисунки, выполненные красной охрой. Большинство изображений – это фигуры людей, в том числе охотников с лугами и стрелами, которые охотятся на оленей и обезьян. Как пояснила ведущий археолог Канника Премджай, красная охра и камни могли символизировать кровь и власть.

Раскопки, начавшиеся в 2022 году, обнаружили разные предметы, указывающие на использование пещеры доисторическими людьми. Среди находок – кости животных, раковины, семена и камни. Радиоуглеродный анализ этих материалов показал, что древние люди жили здесь в период от 29 000 до 11 000 лет назад. Точное время создания наскальных рисунков пока остается неизвестным.

Необычное погребение

Под слоями артефактов археологи обнаружили захоронение ребенка Homo sapiens. Скелет лежал в вытянутой позе на спине, с руками и ногами, прижатыми к телу. По словам специалистов Департамента изящных искусств Таиланда, такое состояние останков может свидетельствовать о том, что перед погребением тело было завернуто в ткань или связано.

Это открытие уникально для Таиланда и помогает лучше понять, как жили и хоронили умерших представители давних сообществ охотников-собирателей в регионе.