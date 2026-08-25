Ваш Android зря расходует заряд: отключите эту настройку и забудьте о powerbank

Смартфон / иллюстративное фото / © www.freepik.com/free-photo

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Батарея смартфона часто разряжается из-за незаметной фоновой работы сетевых функций, о которых большинство пользователей даже не подозревает. Как отмечают эксперты, устройства продолжают постоянно искать Wi-Fi даже после того, как вы отключили его в настройках.

Это происходит из-за специальной заводской функции сканирования, которая включена по умолчанию и незаметно разряжает аккумулятор, об этом пишет MakeUseOf.

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Почему смартфон постоянно сканирует сети Wi-Fi

Функция фонового сканирования Wi-Fi периодически ищет любые сети поблизости, чтобы более точно определять ваше местоположение для карт или приложений с прогнозом погоды.

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Каждый раз во время таких проверок включаются Wi-Fi-модуль и процессор, что создает дополнительную нагрузку на систему. В сочетании с работой мобильного интернета это незаметно, но существенно ускоряет разрядку аккумулятора в течение дня.

Как отключить сканирование Wi-Fi

Отключение функции фонового поиска Wi-Fi поможет значительно сэкономить заряд вашего устройства. По словам специалистов, отказаться от этой опции можно, выполнив несколько простых шагов в системных настройках. Ниже приведена пошаговая инструкция для владельцев смартфонов Samsung Galaxy:

перейдите в меню «Настройки»;

затем вам необходимо перейти в раздел «Местоположение»;

найдите раздел «Службы определения местоположения»;

отключите сканирование Wi-Fi.

Пошаговая инструкция зависит от модели смартфона, а на разных гаджетах эта функция может называться «Сканирование Wi-Fi» или «Постоянное сканирование».

Влияние этой функции на автономность зависит от марки и модели вашего гаджета, но оценить изменения можно по общей статистике в разделе настроек аккумулятора. Больше всего отключение фонового поиска сетей почувствуют владельцы устройств с небольшой емкостью аккумулятора — например, на Samsung Galaxy S23 это добавляет около часа работы. Единственным минусом станет то, что приложениям навигации и погоды понадобится немного больше времени для точного определения ваших координат.

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Какая скрытая функция также разряжает ваш аккумулятор

Функция сканирования Bluetooth работает аналогично функции сканирования Wi-Fi: она сканирует находящиеся поблизости устройства Bluetooth, даже если эта опция отключена. Сканирование Bluetooth также помогает точно определить местонахождение в местах, где сигналы GPS могут быть слабыми. Некоторые функции бренда, такие как SmartThings Find от Samsung, используют сканирование Bluetooth для поиска потерянных устройств.

Эксперты отмечают, что сканирование Bluetooth может влиять как на время работы аккумулятора, так и на конфиденциальность, ведь эта функция делает смартфон заметным для окружающих устройств и облегчает отслеживание ваших координат. Отключить эту функцию можно в том же разделе настроек — «Геолокационные службы».

О чём предупреждают эксперты

Если вы часто бываете вне дома и активно пользуетесь мобильным интернетом, отключение фонового сканирования Wi-Fi практически не повлияет на работу служб определения местоположения, ведь координаты отлично определяются по сети оператора. В то же время отказ от сканирования Bluetooth может ограничить работу цифровых ключей, быстрого обмена контактами или поиска устройств через SmartThings Find. Поэтому специалисты советуют отключать эти службы в тех случаях, когда автономность в дороге важнее упомянутых «умных» функций.

Для максимальной экономии заряда также целесообразно уменьшить частоту обновления экрана, временно переключиться с 5G на 4G и отключить функцию Always On Display. Такой комплексный подход позволяет продлить работу смартфона с полудня до позднего вечера без дополнительной подзарядки.

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