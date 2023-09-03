10 признаков того, что ваш мужчина вас не любит

Иногда нужно просто выйти из ситуации, навсегда закрыть за собой дверь, чтобы можно было войти в новую, предназначенную только для вас. Это также касается личных отношений. Женщине бывает очень сложно поставить точку в отношениях, где ее разлюбили. Она всячески пытается подстроиться под партнера, переделать себя, его, ищет пути решения проблемы. Но если у мужчины больше нет чувств, то он будет всячески пытаться из них выйти, ища для этого любое основание. Как понять, что мужчина больше вас не любит и пора выходить из отношений – читайте дальше.

Он намекает на временное развитие событий

Если мужчина не планирует продолжать с вами отношения, он будет всячески намекать вам или говорить прямо о том, чтобы вы в него не влюблялись. Он может просить вас подыскать себе подходящую пару, потому что он вас не стоит и его очень беспокоит ваше счастливое будущее. Или может сказать, что уже старый или молодой для таких серьезных чувств, как любовь. На такие отношения лучше не тратить свое время, ведь можно не встретиться со своим партнером, предназначенным именно для вас.

Мужчина вам изменяет

То, что мужчины полигамны – это миф, оправдание поведения тех мужчин, которые не любят своих женщин. Если мужчина любит, он никогда не будет изменять, поскольку для него другие женщины вообще не будут существовать. А если ваш любимый убеждает вас в том, что полигамный мужчина – это норма, значит, он просто не испытывает к вам глубоких чувств. И ему совершенно безразлично, что вы страдаете от такого поведения. Или мужчина вас убеждает вступать с ним в свободные отношения, чтобы без каких-либо обязательств и одного постоянного партнера. Тогда вам лучше прекратить общение с таким человеком и не подвергать себя опасности душевных травм.

Никаких обязательств и ответственности

Если ваши отношения уже продолжаются достаточно большой промежуток времени – полгода или год, а мужчина не предлагает жениться или взять на себя ответственность за вас, он не любит. Часто женщина в таких отношениях думает, что все хорошо, и он еще не готов к ответственности. Но для мужчины это может быть просто регулярным сексом без каких-либо обязательств, потому что для него это удобно. Не нужно соблюдать какие-либо правила, брать на себя лишние расходы и обязательства. Для женщины такое поведение должно быть сигналом к тому, что лучше прекратить такую связь и найти себе партнера, который будет любить по-настоящему.

Небрежное отношение

Мужчина может сколько угодно рассказывать, что испытывает к вам самые нежные чувства. Но если при этом нет никаких конкретных действий и поступков, это просто пустые слова. Такому мужчине совершенно безразличен ваш душевный или физический комфорт. Для него будет абсолютно нормально указывать на ваши недостатки или слабые стороны. Вместо того чтобы помочь вам решить какую-то вашу проблему, он будет просто высмеивать вас или даже оскорблять. Также может позволять себе говорить о других женщинах, рассматривать их фото в соцсетях. Поэтому вам лучше прекратить отношения с таким мужчиной, а не пытаться стать лучше для него.

Не звонит и не пишет

Если у мужчины нет времени, чтобы написать вам или позвонить в течение дня, то это не ваш мужчина. Ему совершенно безразлично, как вы проводите свое время без него, что у вас произошло на работе, как ваше самочувствие. Мужчина может оправдываться тем, что было много работы или забегался, но ему все равно, что у вас там. Он просто вас не любит и по каким-то причинам может вам этого просто не говорить.

Не соблюдает свои обещания

Если мужчина что-то обещает вам, а потом не делает этого, значит, для него это не имеет никакого значения. Он может оправдываться, что забыл, не смог или сейчас нет такой возможности. Но такое поведение, особенно когда это происходит регулярно, говорит о том, что он просто вас не любит. Если мужчина не может сдержать свое слово, и его обещания не доходят до дела, то лучше прекратить такие отношения.

Не помогает

По-настоящему любящий мужчина ради своей женщины сделает все, чтобы создать для нее уют и комфорт. Любить – это не существительное, а глагол, это не пустые слова, а достойные поступки. Если мужчина любит, это видно по его поступкам, он для своей любимой и посуду помоет, и мамонта в дом принесет. Влюбленный мужчина постарается своими действиями каждый день говорить вам о том, как он вас любит. Если в вашей паре такого нет, то стоит задуматься: действительно ли ваш мужчина вас любит.

Не предлагает замуж

Вы вместе уже длительный период времени, а кольца на пальце до сих пор нет, тогда стоит решить этот вопрос. Любящий мужчина никогда не допустит, чтобы вы достались другому, поэтому сам поведет вас ставить штамп в паспорте. Но если вы вместе несколько лет, еще и живете под одной крышей, ему просто удобно быть с вами. И менять он ничего не будет, как бы вы ни намекали на узаконивание отношений.

Отсутствие секса

Когда он ищет отговорки или причины для того, чтобы не заниматься с вами сексом, это точно не любовь. Если мужчина любит, он будет хотеть близости со своей женщиной, даже когда целыми днями работает на изнурительной и нервной работе. А если он по вечерам просиживает за компьютерными играми или ссылается на то, что очень устал после работы или тренировки, он просто вас не любит. И ищет разные причины, чтобы не заниматься с вами сексом.

В отношениях есть третьи лица

Если мужчина женат, не может выбрать из двух женщин, значит он ни одну из них не любит. Ему просто удобен такой вариант развития событий. С одной он может получать удовольствие в постели, а от другой – вкусный борщ и семейный уют. И ему совершенно все равно, что страдают женщины, зато мужчине комфортно, а с ними он просто обслуживает свои интересы. От такого нужно уходить сразу, как только вы понимаете, что он ничего не собирается менять. Продолжая такие отношения, вы просто подрываете свою самооценку и значимость. И надеяться на то, что партнер когда-нибудь изменится или все же сделает выбор в вашу пользу, не стоит.

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