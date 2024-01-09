10 украинских слов, которые раньше имели совсем другое значение: это вас непременно удивит

Есть группа слов – архаизмы, это лексемы, которые со временем утратили свое первоначальное значение или актуальность. Впрочем, некоторые из них хорошо нам известны до сих пор, но уже имеют новые смыслы. Например, раньше можно было воспринимать за комплимент высказывания – "у тебя много жира", на что сейчас кто-нибудь обиделся бы. Рассказываем, какие десять слов несколько веков назад имели совсем другое значение.

Какие слова раньше имели совсем другое значение

"Бидло". Пока это слово мы привыкли воспринимать как брань. А раньше так называли крупный рогатый скот, в частности – быков. И чем больше у хозяев было быдла, тем они были состоятельнее и тем больше их уважали.

Пока это слово мы привыкли воспринимать как брань. А раньше так называли крупный рогатый скот, в частности – быков. И чем больше у хозяев было быдла, тем они были состоятельнее и тем больше их уважали. "Бовдур". Сегодня это тоже грубое слово, а во времена Киевской Руси так называли идолов, которые были вытесаны из дерева. Хотя в некоторых регионах Украины также бытует это слово в прямом смысле, когда говорят о дымоходах, которые сохранились в жилищах до сих пор.

Сегодня это тоже грубое слово, а во времена Киевской Руси так называли идолов, которые были вытесаны из дерева. Хотя в некоторых регионах Украины также бытует это слово в прямом смысле, когда говорят о дымоходах, которые сохранились в жилищах до сих пор. "Гість". Мы привыкли, что гости – это те, кто к нам приходит или приезжает. А раньше так называли чужестранцев и приезжих купцов.

Мы привыкли, что гости – это те, кто к нам приходит или приезжает. А раньше так называли чужестранцев и приезжих купцов. "Ганьба". До середины девятнадцатого века это слово означало любое развлекательное зрелище, то, что выставлено на обозрение, а не стыд, как в наше время.

До середины девятнадцатого века это слово означало любое развлекательное зрелище, то, что выставлено на обозрение, а не стыд, как в наше время. "Здоровий". Эта лексема нам известна в нескольких значениях – велик и не болен. А при Киевской Руси так называли успешных воинов, которые приходили из битвы победителями, хотя и раненые, но живые. Поэтому раньше это слово ассоциировалось с успехом, удачей и счастьем.

Эта лексема нам известна в нескольких значениях – велик и не болен. А при Киевской Руси так называли успешных воинов, которые приходили из битвы победителями, хотя и раненые, но живые. Поэтому раньше это слово ассоциировалось с успехом, удачей и счастьем. "Жир". Во времена Киевской Руси это слово имело значение пожелания обилия, роскоши и излишков. Даже были имена с таким корнем – Жирослав, Доброжир, что означало материальный достаток. В украинском языке бытует фразеологизм "из жира бесится", то есть всего имеет достаточно и чем-то не доволен.

Во времена Киевской Руси это слово имело значение пожелания обилия, роскоши и излишков. Даже были имена с таким корнем – Жирослав, Доброжир, что означало материальный достаток. В украинском языке бытует фразеологизм "из жира бесится", то есть всего имеет достаточно и чем-то не доволен. "Кричати". Пока это слово означает то, что кто-то громко разговаривает, переходит на крик. А несколько веков назад оно имело значение – пахать землю.

Пока это слово означает то, что кто-то громко разговаривает, переходит на крик. А несколько веков назад оно имело значение – пахать землю. "Пиво". Эта лексема имела ранее собирательное понятие и означала хоть какой напиток. Потом так стали называть все алкогольные напитки, а позже напиток из хмеля, современное пиво.

Эта лексема имела ранее собирательное понятие и означала хоть какой напиток. Потом так стали называть все алкогольные напитки, а позже напиток из хмеля, современное пиво. "Празник". Слово имело значение "пустой", то есть свободный от работы день или на современном языке – выходной. С ним связаны слова "попразник" — первый день после выходного, "празний" — ленивый, "празникувати" — бить баклуши, ничего не делать.

Слово имело значение "пустой", то есть свободный от работы день или на современном языке – выходной. С ним связаны слова "попразник" — первый день после выходного, "празний" — ленивый, "празникувати" — бить баклуши, ничего не делать. "Цілуватися". Раньше у украинцев была традиция – целоваться при встрече, желать счастья и здоровья. Это слово означает "целитель", "целебный", поэтому считалось, что когда люди обменивались поцелуями, то они исцеляли друг друга.

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