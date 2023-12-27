Это не суржик: 5 слов, которые можно смело использовать в своей речи

Есть множество украинских слов, которым ошибочно придали другое значение, но это не суржик, и такие лексемы можно употреблять в своей речи.

Украинский язык происходит от праславянского, как и многие другие языки в Восточной Европе. Поэтому в нескольких языках может быть множество одинаковых слов. К таким относятся слова, которые есть в русском и украинском языках. Эти лексемы имеют схожее звучание, но они разные по значению. Поэтому кое-кто путает значение этих слов, и в результате возникает неправильное сочетание речевых элементов – суржик. Рассказываем, какие слова удельно украинские и ими можно пользоваться, но они имеют другое значение.

Какие слова являются украинскими, но употребляются в другом смысле

"Зустрічатися". Часто это слово употребляется в контексте "встречаться с трудностями", хотя это ошибка, встречаться можно только с кем-то, а не чем-то.

Часто это слово употребляется в контексте "встречаться с трудностями", хотя это ошибка, встречаться можно только с кем-то, а не чем-то. "Любий". Это слово ошибочно употребляют в значении местоимения любой, но его нужно употреблять в значении прилагательного к тому, кого любим или любим – любимый.

Это слово ошибочно употребляют в значении местоимения любой, но его нужно употреблять в значении прилагательного к тому, кого любим или любим – любимый. "Мішати". Это слово имеет несколько значений, но в украинском языке оно употребляется для обозначения глагола перемешивать, а не мешать кому-то.

Это слово имеет несколько значений, но в украинском языке оно употребляется для обозначения глагола перемешивать, а не мешать кому-то. "Простити". Здесь ошибка в значении простудиться. На самом деле, в украинском языке слово «простить» употребляется в значении простить кого-нибудь.

Здесь ошибка в значении простудиться. На самом деле, в украинском языке слово «простить» употребляется в значении простить кого-нибудь. "Лічити". Это слово в украинском языке не суть важно – кого-то лечить. Правильным будет значение считать.

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