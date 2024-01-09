В Воздушных силах прокомментировали информацию о сбитии дрона с реактивным двигателем

В Сети появилась информация о том, что на территории Украины был сбит первый беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем. Воздушные силы не могут подтвердить такие сообщения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Как мы можем подтвердить, если мы его не находим? Кто нашел, пусть подтверждает, показывает, рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238 "Шахед" черного цвета. После этой демонстрации у нас БПЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", — заявил Игнат.

По его словам, если смотреть на эту угрозу, новый БпЛА – "просто получается мини крылатая ракета". Игнат отмечает, что боевая часть такого беспилотника не будет большой из-за чрезмерного потребления горючего реактивным двигателем.

Напомним, в Украине был сбит новый модернизированный иранский Shahed. Вражеский дрон имеет реактивный двигатель. Он долетел до середины страны. Его скорость свыше 500 километров в час.

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