22 сентября — какой церковный праздник, почему нельзя есть блюда из рыбы

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Фоки. Он был христианским святым, жившим в III веке. По традиции, Фока происходил из Малой Азии и был известен своей благочестивой жизнью и преданностью Христу.

Фока работал как садовник и жил в городе, где активно помогал бедным и нуждающимся. Его добрые дела и благотворительность сделали его популярным среди местных жителей. Его вера во Христа привела к тому, что он стал проповедником и, наконец, получил священный сан.

В то время, когда христиан преследовали, Фока не скрывал своей веры. Его арестовали и подвергли пыткам за отказ отречься от Христа. По легенде, святой выдержал многочисленные страдания, оставаясь несокрушимым в своей вере. Фока был казнен по приказу римского императора, стремившегося уничтожить христианство. Его мученическая смерть стала символом веры и стойкости, а также примером для последующих поколений христиан.

Церковный праздник 22 сентября – день памяти святого пророка Ионы

Иона жил в VIII веке до н. и был призван Богом к проповеди покаяния жителям Ниневии, столицы Ассирийской империи. Ассирия была врагом Израиля, и Иона, боясь их реакции и надеясь на их наказание, попытался уйти от этого призвания. Вместо того, чтобы идти в Ниневию, Иона сел на корабль, направлявшийся в Таршиш. Во время путешествия на корабле разразилась буря, и моряки, поняв, что это из-за Ионы, бросили его за борт.

Иона попал в ловушку крупной рыбы (часто интерпретируется как кит), где провел три дня и три ночи. Это пребывание символизирует его внутреннюю борьбу и покаяние. После освобождения от рыбы Иона исполнил волю Божью и прибыл в Ниневию. Он проповедовал покаяние, и, к его изумлению, жители Ниневии приняли его послание, покаялись в грехах и получили прощение от Бога.

После покаяния Ниневии, Иона почувствовал гнев и недовольство, ведь надеялся на их наказание. Бог учил его важности милосердия и сострадания, показывая, что Он заботится обо всех людях, независимо от их происхождения.

Приметы 22 сентября

Народные приметы 22 сентября / Фото: Unsplash

Пасмурно и дождливо – такая погода продержится еще семь дней.

На берегу еще листья — снег выпадет не скоро.

Утром туман указывает на теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки не ели блюда из рыбы, потому что пророк Иона провел три дня в чреве кита. Если забыть об этом запрете, то человека ждут беды, финансовые проблемы, ухудшение здоровья.

Что можно делать завтра

Святому Фоку молились о защите дома от пожара. А еще шли в лес, если на голову упала шишка, это указывало на хороший знак. Верили, что тогда войдет богатство.

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