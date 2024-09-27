28 сентября — какой церковный праздник, почему не стоит ходить в гости

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 сентября, в православном календаре день памяти святого исповедника Харитона. Он стал символом стойкости в вере и преданности Богу. Его жизнь отличалась монашеским служением и миссионерской деятельностью. В храмах совершаются богослужения, на которых вспоминают жизнь и подвиги святого. Верующие могут молиться святому Харитону о помощи, исцелении и укреплении в вере.

Это день, когда многие люди стремятся посетить исповедь, чтобы очистить свои души и получить благословения. Святого Харитона часто изображают в монашеских ризах, что символизирует его монашескую жизнь и служение. Верующие считают, что святой может помочь в трудных ситуациях, поэтому в этот день обращаются к нему с молитвами.

Церковный праздник 28 сентября – день памяти святого Вячеслава

Он родился около 907 года в семье князя Боривоя и княгини Людмилы. Его бабушка, святая Людмила, сыграла немаловажную роль в его христианском воспитании. После смерти отца Вячеслав стал князем Чехии. Он унаследовал трон в молодом возрасте и начал свое правление, стремясь укрепить христианство в стране.

Вячеслав активно поддерживал развитие церкви, строил храмы и поощрял распространение христианских ценностей посреди собственного народа. Он стал примером благотворительности и справедливости. Во время своего правления Вячеслав столкнулся с оппозицией со стороны своего брата Болеслава, настроенного против христианства и желавшего вернуть языческие традиции.

Вячеслав стал жертвой сговора со стороны Болеслава. В 935 году он был убит при попытке захвата власти, что привело к его мученической смерти. По преданию, он был убит в церкви. После смерти Вячеслав был канонизирован, и его память стала широко чтиться. Он стал покровителем Чехии.

Приметы 28 сентября

Народные приметы 28 сентября / Фото: Unsplash

Деревья снова в цветах – осень будет длинной и теплой.

Все зайцы уже побелели – холод придет поздно.

Все листья с березы уже опали — к холодной зиме.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается ходить в гости или приглашать друзей к себе. Наши предки верили, что это принесет неожиданные конфликты и ссоры. А еще нельзя заключать серьезные финансовые договоренности – все они не принесут результата.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что в этот день на поверхность земли выходит вся нечистота. А потому обязательно сидели дома. Женщины и девушки обычно занимались рукоделием. Такие посиделки часто заканчивались пением и плясками.

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