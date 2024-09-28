Премьер Словении объяснил, чем грозит победа РФ в войне

Также он призвал к реформе Совбеза ООН.

Если международное сообщество закроет глаза на российскую агрессию против Украины, то гибридные войны начнутся по всему миру.

Такое мнение высказал премьер-министр Словении Роберт Голоб в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Укринформ.

"То, что мы наблюдаем в Украине, – это агрессия более сильного и могущественного соседа против меньшего и более слабого. Это, безусловно, является вопиющим нарушением Устава ООН. Если позволим этой агрессии пройти, то мы откроем двери для многих подобных войн по всему миру", – сказал он.

Кроме того, Голоб заявил о необходимости проведения реформы Совбеза ООН, работа которого фактически заблокирована, поскольку некоторые члены злоупотребляют правом вето и ставят свои интересы выше мировых.

"Нам срочно нужен Совет, являющийся настоящим представительством международного сообщества. Совет, отвечающий современному миру. Мы должны обеспечить справедливое распределение мест. Совет нуждается в сильных голосах недостаточно представленных регионов, таких как Африканский континент. Реформа состава Совета должна сопровождаться реформой права вето", — заявил Голоб.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, как обойти вето России в Совбезе ООН.

Кроме того, мы ранее информировали, что Генассамблея ООН приняла Пакт о будущем: что он предусматривает.

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