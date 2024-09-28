В Сумской области прогремел 95 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 41 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская общины.

Великописаревское общество: осуществлен пуск КАБ (4 взрыва), сброс с БпЛА боеприпасов (5 взрывов), обстрелы с использованием FPV дронов (13 взрывов), минометные обстрелы (13 взрывов).

Краснопольское общество: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (5 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов).

Новослободская община: зафиксирован сброс с БпЛА взрывного устройства (2 взрыва), пуск КАБ (3 взрыва), минометные обстрелы (14 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Шалыгинская община: произведен пуск КАБ (5 взрывов), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва).

Хотинская община: были пуски КАБ (6 взрывов).

Белопольское общество: враг бил из артиллерии (8 взрывов).

Речковское общество: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Миропольское общество: россияне сбросили с БпЛА зажигательные боеприпасы (5 взрывов).

Глуховское общество: враг нанес атаку с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне КАБами равняют с землей еще один регион Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили "Шахедом" по жилому дому в Измаиле.

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