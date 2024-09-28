На Сумщині пролунав 95 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 95 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська громади.

Великописарівська громада: здійснено пуск КАБ (4 вибухи), скидання з БпЛА боєприпасів (5 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (13 вибухів), мінометні обстріли (13 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (5 вибухів), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухового пристрою (2 вибухи), пуск КАБ (3 вибухи), мінометні обстріли (14 вибухів), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Шалигинська громада: здійснено пуск КАБ (5 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Хотінська громада: були пуски КАБ (6 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).

Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Миропільська громада: росіяни скинули з БпЛА запальні боєприпаси (5 вибухів).

Глухівська громада: ворог завдав атаку з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни КАБами рівняють з землею ще один регіон України.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили "Шахедом" по житловому будинку в Ізмаїлі.

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